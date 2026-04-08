REAKCIJE FINALISTA

Sanchez: Morali smo skuhati ovu utakmicu. Gojak: Na putu sam da budem onaj stari Amer

Piše Josip Tolić,
Rijeka i Slaven Belupo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka izborila finale Kupa! Gojak i Legbo zabijaju za pobjedu 2-0 protiv Slavena, a trener Sanchez ponosan na momčad i spreman za finale u Osijeku 13. svibnja

Rijeka je 11. put izborila finale Hrvatskoga nogometnog kupa pobjedom nad Slaven Belupom na Rujevici 2-0 pred 5872 gledatelja, zabili su Amer Gojak i Dimitri Legbo i odveli bijele na korak do obrane naslova, u finale 13. svibnja na osječkoj Opus Areni.

- Neki igrači, i to vrhunski, u cijeloj karijeri ne igraju finale Kupa. Sretan sam zbog igrača i uživat ćemo u ovom trenutku. Znali smo koliko ovakve utakmice mogu biti opasne, znali smo i kako će protivnik igrati. Bili smo strpljivi, morali smo skuhati utakmicu. Kad smo zabili, sve je bilo lakše. Igrači su bili koncentrirani, Slaven se dobro branio, ali smo reagirali kad nam se otvorila prilika - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez za MAXSport.

O željama za finale:

- Ne možemo birati, poštujemo obje momčadi. Protiv Dinama bi to bila velika utakmica, a Dinamo nam ove sezone nije uspio zabiti. Protiv Gorice smo nedavno teško izgubili i to bi bio još jedan motiv za nas.

Gojak je zabio treći gol u sezoni, drugi u Kupu nakon onog Maksimiru.

- Zasluženo smo prošli, pokazali smo karakter. Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, ali nismo bili agresivni u šesnaestercu. Dogovorili smo se na poluvremenu da ćemo neke stvari promijeniti, u tome smo i uspjeli - rekao je Amer.

Dobio je dvaput ovacije u tri minute, kad je prvi put trebao izaći iz igre, pa onda i kad je zapravo izašao.

- Naravno da mi ovacije gode, znam da sam na pravom putu da budem onaj stari Amer kakvog me drugi znaju. Na pravom sam putu. Trener Sanchez? Jedan od najboljih s kojima sam radio, njegova komunikacija i analiza igre... Samo ga moramo slijediti. Iz Europe smo ispali čista obraza, u prvenstvu smo dobri, nekad kiksamo, ali to je nogomet i to je normalno - zaključio je. 

