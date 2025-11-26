Sanchez: Posjed je varljiv, kao da imate novac, a ne koristite ga. Sastav? Ne mogu vam reći...

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 21 sat na Rujevici dočekuju AEK iz Larnake u četvrtom kolu Konferencijske lige. Nakon solidnog starta u skupini i osvojenih četiri boda u prva tri kola, "fiumani" žele iskoristiti prednost domaćeg terena i napraviti važan korak prema prolasku u nokaut-fazu. Uoči utakmice pred novinare su stali trener Victor Sanchez i branič Mladen Devetak, koji su najavili dvoboj, analizirali suparnika i komentirali stanje momčadi.

'Utakmicu gledamo kao najtežu koju moramo odigrati'

- U sljedeću utakmicu ulazimo s promijenjenim načinom razmišljanja jer je riječ o drukčijem natjecanju. No za nas je jednako važna kao i svaka druga. Ovu utakmicu gledamo kao najtežu koju moramo odigrati. Ono što smo dosad napravili, posebno u posljednjoj utakmici, bilo je jako dobro. Ali to je sada prošlost. Uzimamo pouke, što smo napravili dobro i što želimo popraviti. Sada govorimo o utakmici Konferencijske lige, u kratkom natjecanju u kojem trebamo bodove i želimo bodove. Pripremili smo se da naše igralište učinimo vrlo zahtjevnim za svakog suparnika. Tako je bilo i u posljednjoj utakmici pred našim navijačima. Nadamo se da ćemo uz naše navijače ponovno stvoriti odličan ambijent i atmosferu, igrati zajedno s njima i pokušati osvojiti vrlo važna tri boda - rekao je Sanchez i dodao kao nema ozljeđenih.

Rijeka: Victor Sanchez i Mladen Devetak na konferenciji za novinare | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Čeka vas velik izazov?

- Da, velik izazov. Analizirali smo suparnika. Znamo da će ovo biti vrlo teška utakmica. AEK ove sezone igra jako dobro, i u ligi i u Europi. Spremni smo i vjerujemo u svoje mogućnosti i vjerujemo u svoju kvalitetu. Kao i uvijek, pokušat ćemo razviti plan kojim ćemo neutralizirati jače strane AEK-a. Imaju kvalitetne i iskusne igrače. Pokušat ćemo stvoriti situacije koje nama idu u prilog i koje nam mogu donijeti pobjedu.

Poznajete li trenera Imanola Idiakeza?

- Da, poznajem ga. Španjolski trener, vrlo dobar trener. Drago mi je kada španjolski kolege uspijevaju u inozemstvu. Uvijek kažem i španjolskim igračima da je iskustvo rada u stranoj zemlji izuzetno vrijedno, i profesionalno i osobno. Lijepo je vidjeti kolege kako uspijevaju vani. Bit će to posebno u tom smislu, ali ne gledamo na nacionalnosti, fokus je samo na tome da ostvarimo pobjedu.

Dakle, bit će to španjolski taktički dvoboj?

- Zapravo, ne znam. Prošli put ste me to pitali, ali ako se ne varam, Gonzalo Garcia je Urugvajac, ne Španjolac. Ne znam koliko mu je ugodno kad ga se tako svrstava. Imam puno prijatelja iz Južne Amerike, iz Argentine i Urugvaja, i vrlo su ponosni na svoje podrijetlo. Dakle, zapravo smo samo nas dvojica španjolskih trenera.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Po vašoj procjeni, koliko bodova je dovoljno za prolazak u sljedeći krug?

- Prošle sezone, kada je ovaj format uveden, čini mi se da je sedam bodova bilo dovoljno. Ne sjećam se točno, ali ovisi o svakoj skupini. Ove godine, mislim da će trebati osam ili devet. Osjećam da je to minimum. Imamo još tri utakmice i cilj nam je osvojiti svih devet bodova.

U perspektivi sutrašnje utakmice, protiv Hajduka ste igrali s četiri u obrani i imali malo problema s posjedom jer je protivnik dominirao. Možemo li to opet očekivati ili je to bio rezultat vremenskih uvjeta?

- Svaka utakmica je drukčija. Razvijamo momčad koja može igrati na različite načine. Po meni, u nogometu svaka momčad uvijek ima priliku pobijediti svaku. Pobjeda pripada ekipi koja je na terenu pametnija. Posjed je samo jedna statistika. Postoje i druge. Za mene je posjed često varljiv, kao da imate novac, a ne koristite ga. Možete ga imati puno, ali ako ga ne koristite, ne dobivate ništa.

Za pobjedu treba stvarati dobre prilike. Mi smo u zadnjoj utakmici stvorili više nego dvostruko više ozbiljnih prilika od protivnika, s upola manjim posjedom. Imali smo i puno više ulazaka u posljednju trećinu. To je za mene pravo značenje posjeda.

Objašnjavam jer je ovo klasična rasprava o posjedu, koja se obično vodi nakon poraza. Ja to ne radim. Kad imamo veći posjed, opet gledam iste stvari, kaznene prostore. To je ključ: biti dobar u oba kaznena prostora, u obrani i u napadu. Ne želim posjed radi posjeda, s dodavanjima između stopera i vraćanjem lopte vrataru. Ponekad to ima smisla, ali previše toga daje protivniku šansu da pritisne visoko i oduzme loptu, kao što smo mi radili protiv Hajduka, to nam je bio plan. Pogledajte naše golove, koliko puta smo osvojili loptu u njihovoj polovici agresivnim presingom. Naš posao je analizirati protivnika i pripremiti plan. Poštujem sve trenere, neki vole uvijek igrati isto. To je njihova odluka. Moje ekipe imaju više opcija jer protivnici igraju dobro, a različite varijante omogućuju iznenađenje i prilagodbu kad nešto ne funkcionira.

Možemo li očekivati puno promjena u početnoj postavi?

- Ne možemo otkrivati te informacije. Znam da je neobično, ali ne možemo dati ništa, nula informacija.

Nešto kraći od trenera bio je srpski branič, Devetak.

- Očekujem tešku, zahtjevnu utakmicu protiv dobrog i agresivnog suparnika koji je čvrst na terenu. Ali kao i uvijek, prvo gledamo sebe, da budemo što bolji iz utakmice u utakmicu i to ćemo pokušati pokazati i sada - rekao je.

Rijeka: Victor Sanchez i Mladen Devetak na konferenciji za novinare | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jeste li analizirali AEK?

- Analizirali smo ih jučer i danas. Pregledali smo njihove prednosti i slabosti i spremni smo na sve.

Koji su im najopasniji igrači?

- Pojedinačna kvaliteta na bočnim pozicijama, tu su najjači - zaključio je Devetak.