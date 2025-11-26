Obavijesti

OKREĆU SE Häckenu

Štimac želi što prije zaboraviti visoki poraz: Namjerno smo 'žrtvovali' susret protiv Dinama

Piše Domagoj Vugrinović,
Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Švedsko prvenstvo završilo je prije dva tjedna. Neki kažu da je bolje biti u natjecateljskom ritmu, drugi da je bolje imati odmor. Istina je da su oni imali dovoljno vremena rehabilitirati igrače, poručio je Štimac

Nogometaši Zrinjskog u četvrtak u Mostaru dočekuju švedski Häcken u susretu četvrtog kola Konferencijske lige, a trener Igor Štimac najavio je kako njegova momčad želi jedino pobjedu.

- Očekuje nas jedan fini izazov, ekipa po mjeri. Kvalitetom su možda jednu razinu iznad nas, ali upravo u tome leži draž i ljepota, želimo pokazati sebi i drugima da se možemo nositi s protivnikom koji traži puno energije, agresije, trke te kvalitetu u pasu, branjenju i napadanju. Ovo igramo doma, pred svojim navijačima se osjećamo dobro i uvijek je imperativ pobjeda. Tako će biti i sutra. Dobro smo ih analizirali, imaju dva boda iz tri teška europska nastupa. To je izvrsno izbalansirana momčad, klub s jasnom sportskom politikom. Razvijaju mlade igrače, a u rosteru od četrdeset igrača imaju šest ili sedam tridesetogodišnjaka koji su kičma momčadi, dok su ostali mahom dvadesetogodišnjaci ili mlađi. Tako i ja vidim Zrinjski u budućnosti - rekao je Štimac.

Osvrnuo se i na težak poraz od kijevskog Dinama (6-0) u prošlom kolu Konferencijske lige.

- Sutra neće biti kalkulacija. Mislim da smo pametno ‘žrtvovali’ utakmicu protiv Dinama, iako smo u prvih pola sata imali šanse, pa ih propustili i nakon toga se osuli. Mladim igračima to je bilo iskustvo, a uspjeli smo sačuvati svježinu za prvenstvo koje nam je prioritet. Iz te utakmice otišli smo korak naprijed jer su mladi dobili minutažu i iskustvo.

STIŽE AEK LARNACA Rijeci u Europi prijete rođeni Vukovarac koji je igrao za Srbiju te nekadašnji U-21 'vatreni'...
Rijeci u Europi prijete rođeni Vukovarac koji je igrao za Srbiju te nekadašnji U-21 'vatreni'...

Štimac naglašava da će protiv Häckena od prve minute istrčati samo najspremniji.

- Ne razmišljam o onima koji nisu sto posto spremni. Večeras u karantenu ide tri vratara i dvadeset i dva igrača. Sutra ćemo vidjeti tko je najsvježiji i izabrati samo najspremnije.

Govorio je i o stanju protivnika.

- Švedsko prvenstvo završilo je prije dva tjedna. Neki kažu da je bolje biti u natjecateljskom ritmu, drugi da je bolje imati odmor. Istina je da su oni imali dovoljno vremena rehabilitirati igrače koji su im nedostajali, sada su kompletni i imali su više vremena raditi na taktičkim detaljima. Odigrali su i prijateljsku utakmicu s KuPS-om. Sigurno će doći svježi i motivirani jer su im tri boda jako bitna.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Poručio je da Zrinjski sutra ide po puni plijen.

- Osjećamo se šampionski kada igramo kod kuće. U Mostaru nam je uvijek imperativ pobjeda, a trijumf nas vodi gotovo sigurno u europsko proljeće. Poštujemo protivnika, ali želimo pobjedu. Od prve minute ćemo ih nagaziti, stiskati i pritiskati dok ne puknu.

Utakmica Zrinjski - Häcken igra se u četvrtak u 18.45 na Stadionu HŠK Zrinjski u Mostaru.

