Sanchez prije polufinala Kupa: Pogreške su nas već toliko puta koštale. Moramo biti pametni

Nogometaši Rijeke u srijedu od 16.30 sati na Rujevici dočekuju Slaven u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa. Bit će to drugi međusobni susret istih suparnika u samo nekoliko dana, nakon što su Riječani u subotu slavili u Koprivnici 2-0. Rijeka u ovaj dvoboj ulazi s dobrim uspomenama na oglede protiv Slavena. Prošle sezone upravo su protiv Koprivničana osvojili Kup, a isti suparnik bio je ključan i u potvrdi naslova prvaka. Ipak, u taboru "fiumana" svjesni su da ih sada čeka drukčija i zahtjevnija utakmica.

Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez, naglasivši važnost susreta i maksimalnu motivaciju svoje momčadi.

- Očekivanja su velika, motivacija je na vrhuncu, a čeka nas sigurno teška utakmica. Kao što sam rekao nakon prvenstvene pobjede od 2-0 u Koprivnici, uvjeren sam da ćemo sada gledati potpuno drugačiju utakmicu. Motivacija obiju ekipa mora biti maksimalna jer se borimo za ulazak u finale i priliku za osvajanje trofeja. Za mene osobno ne postoji ništa važnije od borbe za titule - rekao je Sanchez.

Naglasio je kako kratki razmak između dvije utakmice donosi dodatne taktičke izazove.

- Očekujem čvrstog protivnika. Možda s drugim igračima, drugačijim stilom ili taktikom. To je uvijek izazov kada igrate dvije utakmice u tako kratkom razmaku, obje momčadi imaju priliku analizirati onaj prvi susret i donijeti novi plan. Mi smo spremni na sve opcije. Danas ćemo još jednom proći kroz naš zacrtani plan i nadam se da ćemo biti na visokoj razini kako bismo svladali suparnika.

Istaknuo je i važnost prilagodbe tijekom same utakmice.

- U nogometu svatko svakoga može iznenaditi. Mi imamo svoju ideju, ali uvijek postoji ta mogućnost. Ipak, mi se ne pripremamo za iznenađenja tek sad, na tome radimo od prvog dana dolaska. Pripremamo igrače da budu inteligentni na terenu i da se znaju prilagoditi promjenama čak i tijekom same utakmice. Vjerujemo u naše igrače jer su navikli na ovakve susrete u kojima su taktičke promjene nužne.

Kao ključ uspjeha vidi čvrstinu i koncentraciju u odlučujućim trenucima.

- Što očekivati? Drugačiju utakmicu, ali osnove ostaju iste: moramo biti čvrsti, konstantni i ne smijemo raditi velike pogreške koje protivnik može iskoristiti. Pogreške su u ovakvim utakmicama "game changeri". Puno smo o tome razgovarali tijekom zadnje stanke jer nas je u nekim prijašnjim susretima to skupo koštalo. Moramo biti maksimalno fokusirani i jaki u duelima. Ponavljam to stalno: možete imati nevjerojatnu taktiku, ali ako gubite duele, taktika ne vrijedi ništa. Utakmicu dobivate u onim ’50-50′ situacijama.

Rijeka u susret ulazi gotovo kompletna.

- Osim Vignata i Škorića, svi ostali su spremni.

Trener se osvrnuo i na termin utakmice koji nije uobičajen za radni dan, ali naglasio važnost navijača.

- Što se tiče termina u 16.30, nemam poseban komentar, nije to velika razlika. Meni je najvažnije da raspored ide na ruku navijačima. Razumijem televizijska prava i biznis, svjestan sam da oni koji plaćaju odlučuju o terminima zbog gledanosti, ali moramo brinuti o ljudima na stadionima. Navijači nisu samo gledatelji ili vlasnici godišnjih ulaznica, oni su dio samog proizvoda. Vidjeli smo u vrijeme korone da nogomet bez ljudi na tribinama nije isti proizvod. Apeliram na sve koji vode nogomet: ne zaboravljajte navijače, oni su dio igre.

Unatoč statusu favorita, Sanchez ne želi da njegova momčad upadne u zamku podcjenjivanja protivnika.

- Ne obraćam pažnju na kladionice i njihove procjene tko je favorit. Njihov je posao zarađivati novac i koriste najbolju tehnologiju za svoje izračune, ali u nogometu to nema smisla. Povijest nas uči da favoriti na papiru često gube. Ne smijemo dopustiti da nam to uđe u glavu. Očekivanja i kalkulacije nam ne pomažu u pripremi utakmice. Pomoći će nam samo razmišljanje o tome da je Belupo težak protivnik koji će dati svoje najbolje izdanje. Ako mi budemo na svom maksimumu, bit ćemo blizu pobjede. Status favorita moramo potvrditi na travnjaku, a ne pričom - zaključio je trener Rijeke.