Sanchez prozvao Hrgovića: Nije važno što kaže, ja sam mu idući protivnik! Može i u Hrvatskoj

Kubanski teškaš Frank Sanchez ranije je pristao na naknadu kako bi se omogućila borba Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume za upražnjeni IBF-ov naslov. Nakon Hrgovićeve pobjede u Londonu, Sanchez je prvi u redu za napad na njegov pojas.

Sanchez je za The Ring rekao da ga Itaumino posustajanje nije iznenadilo.

- Nisam bio iznenađen niti šokiran što se Itauma raspao na način na koji se raspao nakon što je dominirao cijelom borbom. Moj tim i ja bili smo zabrinuti da bi mogao izgubiti od Hrgovića i ta se zabrinutost pokazala opravdanom. Trideset rundi bilo je premalo iskustva za borbu s nekim poput Hrgovića ili mene - rekao je Sanchez.

Hrgović je nakon osvajanja naslova jasno poručio da ga Sanchez u ovom trenutku ne zanima previše. Hrvatski boksač želi borbe za ujedinjenje pojaseva protiv Daniela Duboisa ili Agita Kabayela.

Foto: Peter Cziborra

- Ma dajte, kakav Frank Sanchez? Želim ujedinjenje pojaseva. Želim borbe protiv Daniela Duboisa ili Agita Kabayela. Frank Sanchez će čekati. Dobit će još jednu naknadu za čekanje, zaradit će novac bez borbe i svi će biti zadovoljni - rekao je Hrgović nakon meča.

Međutim, Sanchez tvrdi da IBF-ova odluka ostavlja vrlo malo prostora za drukčiji rasplet.

- Nije važno što je Hrgović rekao. Imamo odluku IBF-a prema kojoj Hrgović sljedeću borbu mora imati protiv mene, bez drugih mečeva, uključujući i borbe za ujedinjenje pojaseva - dodao je i objasnio zašto vjeruje da ima stil koji Hrgoviću može stvoriti ozbiljne probleme.

- Hrgović ima jako dobru bradu i veliko iskustvo. Olimpijac je i prvak s razlogom, a protiv Itaume pokazao je zašto je jedan od najboljih na svijetu. Ali stilovi čine borbe i mislim da moj stil dobro odgovara protiv Hrgovića. Neće biti lako, ali mislim da će mi moja brzina, iskustvo i atletičnost dati prednost - rekao je Sanchez.

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Hrgović je ranije rekao i da bi volio braniti naslov u Hrvatskoj. Sanchez nema problem ni s tom opcijom.

- Borit ću se protiv Hrgovića za svoju priliku bilo gdje. Naravno da bih više volio Las Vegas, New York ili Miami, ali borit ću se bilo gdje. Tri puta sam boksao u Rijadu, kao amater sam se borio diljem svijeta i spreman sam postati prvi kubanski svjetski prvak u teškoj kategoriji - zaključio je.

Sanchezov menadžer Mike Borao za The Ring je otkrio da se kao realan termin za borbu razmatra prosinac ili siječanj.