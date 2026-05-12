Sanchez: Zadnja dva puta suci su nas oštetili protiv Dinama. Očekujem pošteno finale...

Sezonu u kojoj zaostaju više od 30 bodova za Dinamom u prvenstvu, u kojoj su igrali i eliminacijsku fazu Konferencijske lige, nogometaši Rijeke mogu začiniti trofejem. U srijedu protiv Dinama brane naslov osvajača Kupa, pozornica će biti na Opus Areni od 18 sati.

- To je vrlo posebna utakmica. Vjerujem da svi dijelimo isto mišljenje, finalne utakmice su vjerojatno najljepše u nogometu. Prilika za igranje finala ne pruža se često jer je do njih iznimno teško doći. Ovoj prilici pristupamo s velikom nadom i motivacijom. Ipak, utakmicu pripremamo kao i svaku drugu. Ne radimo ništa posebno jer svakom susretu pridajemo važnost kao da je finalni. Dakle, priprema je ista, s tim da smo svjesni odgovornosti i važnosti prilike da osvojimo trofej. To nam je dodatni motiv, kao i mogućnost da taj poseban dan podijelimo s našim navijačima. Očekujemo oko tri tisuće navijača Rijeke i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, oni na tribinama i mi na terenu, podići pehar - uvodno je rekao trener Victor Sanchez, koji će na zadnjem treningu definitivno prelomiti oko sastava.

- Neki igrači se vraćaju nakon ozljeda i njihovo se stanje popravilo posljednjih tjedana. Nama je svaki dan bitan. U prošloj su utakmici dobili određenu minutažu. Što se tiče Tonija Fruka, on je igrao u posljednja dva susreta i njegov oporavak ide brže nego Vignatov, ali se nadamo da će obojica moći nastupiti.

Rijeka, unatoč velikom zaostatku za Dinamom u HNL-u, u tri od četiri utakmice parirala je "modrima". Posljednja dva dvoboja završila su bez pobjednika, a Sanchez nije zaboravio na sudačke repove. Finale će suditi Mateo Erceg iz Pristega.

- Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U sve tri utakmice koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan pri donošenju odluka jer su, po mom mišljenju, u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Ne govorim o namjeri već o pogreškama koje su se događale i u VAR sobi. Očekujem preciznost i pravednost, poštivanje pravila kako bi finale bilo pošteno. To smatram izazovom. U tim smo utakmicama također platili cijenu vlastitih pogrešaka, dva remija, jedna pobjeda Dinama i poraz. Osim suđenja, moramo eliminirati vlastite propuste na koje sam ukazivao nakon svakog susreta. Očekujem visoku razinu preciznosti i pravi pristup u oba smjera, i u obrani i u napadu. U ovaj meč ulazimo u dobrom trenutku; igrači su u izvrsnoj kondiciji i pokazuju sjajan stav i organizaciju. Zadnje su utakmice dobar primjer, što nam ulijeva veliko samopouzdanje - nastavio je riječki šef struke.

- U nogometu ne možete izbjeći pogreške jer one izravno utječu na rezultat. To je kompleksna igra u kojoj često pobjeđuje onaj tko iskoristi protivnikove propuste. Ponekad su te pogreške iznuđene dobrim radom druge momčadi. Mnogo je ključnih faktora, a jedan od najvažnijih u finalu je tko će prvi zabiti gol. Onaj tko to učini, ima veće šanse za pobjedu. Ipak, igrat ćemo svoju igru. Svjesni smo da igramo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj. Nema sumnje, Dinamo igra nevjerojatnu sezonu. Čestitam im na naslovu prvaka, statistički i igrački su bili najbolji, posebno u drugom dijelu sezone nakon što su završili s Europom. Razlika u budžetima je također faktor, ali mi nemamo straha. Pokazali smo hrabro lice u Europi protiv velikih klubova, kao i svaki put protiv Dinama. Vjerujemo u sebe i borit ćemo se do kraja da donesemo trofej u Rijeku. Dinamo ima igrače koji rade razliku na svim pozicijama. Igrali smo s njima već tri puta i savršeno se poznajemo. Ne smijemo se fokusirati samo na jednog ili dva igrača, već moramo odgovoriti timski i organizirano. U dosadašnjim susretima bili smo vrlo konkurentni i uspjeli smo smanjiti njihov golemi potencijal za stvaranje prilika. Moramo biti dobri na lopti, opasni i iskoristiti šanse. To je naš cilj i naš pristup finalu.

Španjolski trener nema prevelikog iskustva u utakmicama za trofej.

- U karijeri sam odigrao preko 600 utakmica, a sudjelovao sam u samo dva finala. To govori koliko je teško doći do tamo. Bio sam na klupi u jednom finalu Lige prvaka, a kao igrač Deportiva iz La Coruñe osvojio sam španjolski Kup kralja pobijedivši Real Madrid na Santiago Bernabéuu. To je finale ostalo upamćeno kao "centenariazo" jer je Real tada slavio 100. obljetnicu kluba. Sve je bilo spremno za njihovo slavlje, ali mi smo ih uspjeli pobijediti. Moje iskustvo govori da budžet i imena nisu presudni u jednoj utakmici šanse su podjednake. Očekujem da ćemo pokazati karakter i kvalitetu potrebnu za pobjedu nad Dinamom.

Uz trenera, utakmicu je najavio i kapetan Martin Zlomislić.

– Finale, Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske momčadi. Svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Dat ćemo sve od sebe da Rabuzinovo sunce vratimo na Kvarner. Bio bih presretan da ponovno proživim taj osjećaj.Pokazali smo karakter i sposobnost povratka u svakom trenutku. Mislim da smo i dalje u dobrom ritmu. Imamo dvije pobjede u nizu, momčad se podigla, imamo samopouzdanja i spremni smo za srijedu.

- Ovo je “posljednji ples” ove generacije. Neki igrači su već otišli, neki poput Radeljića, Petroviča i Fruka su vjerojatno na odlasku. Bilo bi doista lijepo okruniti ovu generaciju trofejem.

Golman Rijeke bit će na velikom ispitu protiv Dinamova napada koji predvodio prvi strijelac lige, Beljo.

- Dinamovi napadači su jako opasni u šesnaestercu i imaju sjajan osjećaj za gol. Naši braniči će morati biti na vrlo visokoj razini. Vjerujem da oni to mogu, Majstorović i Radeljić su to već pokazali. Dinamo je pametna momčad, spremni su na svaki napad, ali mi imamo planove kako ih neutralizirati - - rekao je Zlomislić, koji je dobio poziv izbornika BiH Sergeja Barbareza za Svjetsko prvenstvo.

- Iznimno sam sretan. Nema većeg turnira od Svjetskog prvenstva. Velika je čast biti tamo, pogotovo kad znate koliko igrača iz velikih klubova neće imati tu priliku. To mi puno znači.