Santini: Dinamo se šetao HNL-om kad je Mamić imao dobro podmazan stroj. Sad to ne ide...

Istra i Šibenik sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U svim susjednim zemljama ako netko proda igrača za 10 milijuna, to su ogromni novci. Što se tiče Mamića, meni je smetao odnos s Lokomotivom, istaknuo je Santini

Ivan Santini prošle sezone vratio se u hrvatski nogomet i nastupajući za Šibenik ponovno podsjetio koliko je dobar i zahvalan napadač. Iako je stigao u klub u kojemu su problemi nagomilani godinama stvarali sve veće poteškoće, kao pravi lider i kapetan poveo je momčad koja se do samog kraja borila za ostanak. U konačnici to nije imalo smisla, jer je HNS po završetku sezone izbacio Šibenik u četvrtu ligu zbog financijskih dugovanja.

Iako su mnogi nagađali da bi mogao karijeru nastaviti u Hajduku, Santini se ipak pridružio Zadru koji se natječe u 3. NL jug. Ondje je glavni igrač kluba i u 14 utakmica zabio je devet golova. Sada je gostovao u emisiji "Sport Nedjeljom" kod Ante Breke gdje se dotaknuo mnogih tema, a između ostalog progovorio je i o Dinamu koji više nema toliku dominaciju kakvu je imao u 10-im godinama ovog stoljeća.

- Nitko više neće prošetati HNL-om. Dinamo je to mogao u vrijeme dok je Zdravko Mamić imao uigran, dobro podmazan stroj koji je stvarao 20 godina. Onda je to išlo puno lakše. Otkad ga nema, nije to tako jednostavno. Svi su mislili da je lako voditi Dinamo, jedva su čekali da uđu u njegove cipele, ali vidi se da je to teško. Ja mu puno toga zamjeram, ali moram priznati da čovjek zna i da je napravio posao - rekao je Santini.

Zadar: Zadar i Neretva odigrali utakmicu 11. kola 3. HL jug
Zadar: Zadar i Neretva odigrali utakmicu 11. kola 3. HL jug | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dotaknuo se i prodaje igrača koje je Mamić ostvario za vrijeme apsolutne vladavine Dinamom, ali i hrvatskim nogometom, a otkrio je i što mu konkretno zamjera.

- Dinamo je prodavao igrače za novac o kojem ljudi nisu mogli ni pomisliti. Da netko daje 20 milijuna eura za igrača Dinama, o čemu pričamo? U svim susjednim zemljama ako netko proda igrača za 10 milijuna, to su ogromni novci. Što se tiče Mamića, meni je smetao odnos s Lokomotivom. Sada se pokazalo da tu više nema takve suradnje - zaključio je Santini.

