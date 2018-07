Santini u Anderlechtu, Milan potvrdio dolazak Halilovića...

Povremeni hrvatski reprezentativac Ivan Santini (29) novi je igrač belgijskog Anderlechta, a njegovom dosadašnjem klubu Caenu pripast će tri milijuna eura. Santini je s Francuzima ušao u zadnju godinu ugovora, no nije ga htio produžiti i francuski prvoligaš ga je odlučio prodati. S Belgijcima je potpisao ugovor na tri godine.

Santini se tako vratio u Belgiju gdje je već nastupao u dresovima Kortrijka i Standarda iz Liegea, a za Caen je u tri sezone odigrao 75 utakmica i zabio 27 golova. Zadranin se tako pridružio bivšem igraču Hajduka Antoniju Miliću, koji je također na početku ove sezone došao u najtrofejniji belgijski klub. U novome klubu nosit će broj 19.

Talijanski velikan Milan, kao što se i nagađalo prethodnih dana, potvrdio je dolazak Alena Halilovića (22). Halilović u "crveno crne" dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa HSV-om.

Tako je Halilović i službeno postao novi igrač legendarnog kluba nakon što je prije pet dana obavio liječnički pregled. Transfer je potvrđen na službenim stranicama Serie A, a iako još nije službeno objavljeno, pretpostavlja se da je ugovor potpisao na tri godine.

Alen Halilović is officially a Milan player, joining as a free agent, as confirmed on the website of the Lega Serie A. pic.twitter.com/FIzcwWsX5y