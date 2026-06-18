Šapit objasnio zašto HRT-ovi komentatori navijaju za BiH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 21 sat igra protiv Švicarske igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom u prvom kolu, ovaj bi susret mogao imati ključnu ulogu u borbi za prolazak skupine. Pobjeda bi Bosni i Hercegovini praktički osigurala nastavak natjecanja.

Nakon utakmice protiv Kanade dio javnosti raspravljao je o tome jesu li HRT-ovi komentatori tijekom prijenosa i studijske emisije otvoreno navijali za Bosnu i Hercegovinu. Komentator Marko Šapit osvrnuo se na te primjedbe i objasnio njihov pristup utakmici.

- Pitali su se zašto se osjetilo da navijamo za BiH protiv Kanade? Meni je to van svake pameti. Mi se prije svega trudimo odraditi posao na najbolji mogući način. Biti maksimalno zanimljiv, objektivan ljudima. Igra BiH protiv Kanade - započeo je Šapit.

Na njegove se riječi nadovezao Krunoslav Rendulić, koji smatra da je podrška susjednoj reprezentaciji sasvim prirodna.

- Vrlo je jednostavan odgovor, pa susjedi su nam. Za koga bismo trebali navijati? Suludo je da uopće o tome razgovaramo - dodao je.