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EP U BOKSU

Sara Beram ostala bez medalje

Piše HINA,
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Sara Beram ostala bez medalje
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Zagreb: U Zagrebačkom boksačkom centru održava se međunarodni boksački turnir Zagreb Boxing Queen | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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U četvrtfinalnoj borbi kategorije do 65 kg bolja je od nje bila 23-godišnja Ruskinja Azalia Amineva jednoglasnom odlukom sudaca

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Sara Beram, 31-godišnja hrvatska boksačica, poražena je u četvrtfinalnom dvoboju te je ostala bez medalje na Europskom prvenstvu kojem je domaćin Sofija.

U četvrtfinalnoj borbi kategorije do 65 kg bolja je od nje bila 23-godišnja Ruskinja Azalia Amineva jednoglasnom odlukom sudaca. Po rundama je bilo uvjerljivih 5-0, 4-1, 5-0 za Ruskinju.

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Zagreb: U Zagrebačkom boksačkom centru održava se međunarodni boksački turnir Zagreb Boxing Queen
Zagreb: U Zagrebačkom boksačkom centru održava se međunarodni boksački turnir Zagreb Boxing Queen | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kvalitetna Ruskinja Amineva, ranija svjetska i europska prvakinja u mlađim kategorijama, koja je u dosadašnjih 40 mečeva pretrpjela samo dva poraza, bila je uvjerljiva premda je u prvoj rundi hrvatska reprezentativka nametnula tempo i velikim je dijelom imala inicijativu u meču. Borila se Beram do kraja, ali nije uspjela okrenuti situaciju u ringu na svoju stranu.

Bez medalje tako je ostala hrvatska boksačica koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Budvi prije tri godine. Ove se godine Beram okitila zlatnom medaljom na Mediteranskim igrama.

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