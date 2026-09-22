Sara Beram ostala bez medalje

Sara Beram, 31-godišnja hrvatska boksačica, poražena je u četvrtfinalnom dvoboju te je ostala bez medalje na Europskom prvenstvu kojem je domaćin Sofija.

U četvrtfinalnoj borbi kategorije do 65 kg bolja je od nje bila 23-godišnja Ruskinja Azalia Amineva jednoglasnom odlukom sudaca. Po rundama je bilo uvjerljivih 5-0, 4-1, 5-0 za Ruskinju.

Zagreb: U Zagrebačkom boksačkom centru održava se međunarodni boksački turnir Zagreb Boxing Queen | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kvalitetna Ruskinja Amineva, ranija svjetska i europska prvakinja u mlađim kategorijama, koja je u dosadašnjih 40 mečeva pretrpjela samo dva poraza, bila je uvjerljiva premda je u prvoj rundi hrvatska reprezentativka nametnula tempo i velikim je dijelom imala inicijativu u meču. Borila se Beram do kraja, ali nije uspjela okrenuti situaciju u ringu na svoju stranu.

Bez medalje tako je ostala hrvatska boksačica koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Budvi prije tri godine. Ove se godine Beram okitila zlatnom medaljom na Mediteranskim igrama.