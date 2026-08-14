Sara Kolak u finalu, Vita Barbić ipak bez prilike za medalju

Hrvatska rekorderka u bacanju koplja, 31-godišnja Ludbrežanka Sara Kolak, izborila je nastup u nedjeljnom finalu na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, a njenih 60,82 m je bio treći rezultat kvalifikacija.

Nažalost, olimpijskoj pobjednici iz Rio de Janeira 2016. u finalu se nije uspjela pridružiti 19-godišnja Vita Barbić. Aktualna svjetska doprvakinja do 20 godina nastupila je u drugoj kvalifikacijskoj skupini, a hitac iz posljednje, treće serije od 53,52 metra bio je dovoljan za ukupno 26. mjesto u konkurenciji 30 bacačica.

Zagreb: Konferencija za medije ususret 74. Boris Hanžeković memorijalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

To je za više od sedam metara kraći hitac od onog koji je izvela prije tri tjedna na nacionalnom prvenstvu u Zagrebu, kad je postigla osobni rekord (60,71 m). Šteta što je Vita u vjetrovitim uvjetima toliko podbacila i ostala bez nastupa u premijernom finalu na velikom natjecanju u seniorskoj konkurenciji, jer je ono bilo nadohvat ruke. Naime, kao posljednja se u finale plasirala Talijanka Paola Padovan koja je u zadnjoj seriji bacila 56,90 m.

U neobičnom kvalifikacijskom natjecanju, u kojem je jedino Švicarka Leonie Huegli prebacila kvalifikacijsku normu (61.00 m) i sa 62,33 m postavila novi nacionalni rekord, među finalistice se jedva probila aktualna europska doprvakinja iz Rima 2024. Srpkinja Adriana Vilagoš, bacivši tek u posljednjem hicu 57,25 m, što joj je donijelo ukupno deseto mjesto.

Bez nastupa u finalu ostala je osvajačica bronce iz Rima, Norvežanka Marie-Therese Obst, koja nije izvela nijedan ispravan hitac, a među finalisticama nije ni Čehinja Nikola Ogrodnikova, koja je prije dvije godine na EP-u osvojila peto mjesto. Osim Huegli i Kolak, granicu od 60 metara su prebacile još samo dvije bacačice, Njemica Julia Ulbricht (60,86) i Turkinja Esra Turkmen (60,43).

Finale bacačica koplja na rasporedu je u nedjelju, posljednjeg dana natjecanja, a početak je predviđen za 20.55 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Bez nastupa u finalu, ali i bez zabilježenog rezultata u kvalifikacijama, ostao je 26-godišnji hrvatski reprezentativac u skoku motkom Ivan Geronimo Šerić, jer iz tri pokušaja nije uspio preskočiti početnu visinu od 5,25 m.

U petak je započelo i natjecanje sedmobojki, u kojem je razočaravajući start imala hrvatska rekorderka Jana Koščak. U prvoj disciplini, na 100 m prepone, 20-godišnja Varaždinka je trčala u prvoj od tri skupine, te je s laganim vjetrom u prsa (-0,6 m/s) ostvarila sekundu sporije vrijeme od osobnog rekorda (14.30 sekundi) i završila na samom dnu poretka. Natjecateljice su u drugoj i trećoj skupini imale pomoć vjetra u leđa, što je mnogima od njih pomoglo u ostvarenju najboljih osobnih rezultata.

U drugoj disciplini, skoku u vis, Koščak je s preskočenih 1,83 m osvojila ukupno treće mjesto i 1016 bodova, čime se izdigla s dna poretka na 13. mjesto. Nakon dvije od sedam disciplina Jana ima 1952 boda.

U vodstvu je Poljakinja Adrianna Sulek-Schubert s 2135 bodova, a samo bod manje ima drugoplasirana Irkinja Kate O'Connor. Obje su preskočile 1,86 m u skoku u vis, a Irkinja je na 100 m prepone bila za stotinku sporija od Poljakinje. Na trećem mjestu je Njemica Sophie Weissenberg s 2074 boda.

U večernjem dijelu programa sedmobojke će se natjecati u bacanju kugle te u utrci na 200 m, dok su u subotu na rasporedu skok u dalj, bacanje koplja i završna utrka na 800 m.