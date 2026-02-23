Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan

Hrvatska košarkaška reprezentacija ponovno se okupila i u Opatiji započela pripreme za drugi ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Katru. Uoči prvog treninga reprezentativci su se družili s predstavnicima medija, a izjave su dali kapetan Dario Šarić i izbornik Tomislav Mijatović.

Kapetan je naglasio koliko mu znači igranje za reprezentaciju te se osvrnuo na zahtjevnu utakmicu koja slijedi protiv Njemačke, aktualnog europskog prvaka. Istaknuo je važnost zajedničke pripreme, međusobnog razumijevanja na terenu i snažnog nastupa pred domaćom publikom. Podsjetio je i na vrijednu pobjedu protiv Izraela u prošlom ciklusu, koju smatra važnim korakom, ali i uvodom u možda najveći test otkako je Mijatović preuzeo reprezentaciju.

- Uvijek je dobro biti dijelom reprezentacije, bilo u dobrim ili lošim trenucima, hrvatska je reprezentacija nešto najviše za nas sve. Što se tiče utakmice koja nas očekuje, ipak se radi o europskim prvacima, bez obzira na izostanke njihovih NBA igrača, ali sigurno imaju igrača koji se žele nametnuti kako bi bili dio te reprezentacije koja je u uvijek borbama za medalju na velikim natjecanjima. Sigurno neće biti lako, nadam se da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo na terenu osjetiti jedan drugoga i da ćemo odigrati jednu pravu utakmicu, pogotovo tu prvu protiv Njemačke pred našom publikom. Čestitke igračima i stožeru na pobjedi protiv Izraela koja je bila vrlo bitna, a ovo sad je možda najveći test otkad je Tomica izbornik i nadam se da ćemo se prezentirati u dobrom svjetlu.

Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Računate li možda na iznenađenje u Draženovom domu koji će biti rasprodan?

- Sigurno idemo s takvim mentalitetom, da budemo maksimalno koncentrirani, da imamo taj maksimalan napor od početka utakmice i odigramo pravu utakmicu pa ako tako pristupimo. možemo očekivati i dobar rezultat.

Što je rekao izbornik u krugu na početku treninga i što si ti dodao kao kapetan?

- Tomica je ukratko prošao taj cijeli proces otkad je izbornik, naglasio je i zadnji ciklus i pohvalio momke kako su igrali protiv Izraela. Čestitao je svima na dobrim sezonama do sada, a ja sam se svima zahvalio što su ovdje, što su darovali svoje vrijeme i podnijeli neku žrtvu, pogotovo prema klubovima, računajući na FIBA-in raspored.

'Poglavlje s Cibonom sam zatvorio trofejem'

Šarić je govorio i o svojoj desetogodišnjoj NBA karijeri. Istaknuo je da su mu pojedine okolnosti otvorile vrata već u prvoj sezoni, ali da kasnije nije uvijek dobio željenu ulogu u početnoj postavi. Unatoč tome, naglasio je da je zadovoljan dosadašnjim putem te da želi još nekoliko godina igrati na visokoj razini.

- Dobro pitanje. Nekad se nađeš u situaciji, kao ja kad se u mojoj prvoj godini igranja ozlijedio Ben Simmons pa sam dobio priliku, a kasnije tu priliku da budem u nekoj startnoj ekipi nisam dobio. Ovo je možda neka misao za kasnije, kada budem pri kraju karijere. Teško mi je sada pametovati, mogla se situacija odviti bolje, mogla je i lošije. Ja sam zadovoljan i vesele me druge stvari koje dolaze u budućnosti, nadam se da mogu još koju godinu igrati na dobrom nivou i na to sam maksimalno fokusiran.

Spominje se povratak u Cibonu i Šibenku koliko je realno?

- Ne bih o tome. Očekivanje je da odigram Euroligu sada ili od iduće godine. Moja avantura s Cibonom i trofej 2014. zatvorila je to poglavlje. Nikad ne reci nikad, ali u nekoj budućnosti stoji mi da bi se htio vratiti u rodni grad i stvoriti ekipu. To je neka budućnost koju je trenutno teško komentirati.

Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izbornik Mijatović izrazio je zadovoljstvo početkom okupljanja i atmosferom u momčadi. Naglasio je da reprezentativci donose pozitivnu energiju te da publika prepoznaje njihov trud i želju, što potvrđuju i prethodne utakmice u Opatiji i Osijeku. Očekuje i snažnu podršku navijača u Zagrebu, koja bi, prema njegovim riječima, mogla biti dodatni poticaj u važnom susretu.

- Divno je ponovno biti okružen našim reprezentativcima koji zaista nose pozitivnu energiju oko sebe, a publika prepoznala njihov rad, volju i entuzijazam. Generalno Hrvatska pokazuje da voli reprezentaciju, ako se sjetimo i naših utakmica u Opatiji ljetos i utakmice u Osijeku u prvom ciklusu. U Zagrebu očekujemo sjajnu atmosferu, kao i da će nam publika postati dodatna krila u ovako važnoj utakmici.

Izbornik u novi kvalifikacijski ciklus ulazi sa stopostotnim učinkom i naglašava važnost postupnog pristupa i koncentracije na svaku sljedeću utakmicu. Smatra da momčad ima kvalitetu suprotstaviti se svakom protivniku, uključujući i aktualnog europskog i svjetskog prvaka, što vidi kao dodatnu motivaciju i obvezu.

- Uvijek idemo korak po korak. Naši nam igrači daju vjeru da se možemo nadati lijepim stvarima. Kao što sam već i ranije naglašavao, vjerujem da možemo igrati sa svima. Sada nas čeka utakmica protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka, no to nam služi kao dodatna motivacija i obveza, dodatna mobilizacija. Idemo se boriti kako bi učinili ponosnom našu cjelokupnu sportsku javnost.

Prije utakmice s Ciprom sam imao razgovor s kolegom u stožeru i rekao sam da je moj skromni pogled na košarku da nikad ne treba podcijeniti, ali ni precijeniti protivnika. Mi smo u procesu skupljanja bodova, a bodovi ne govore koga ste pobijedili. Apsolutno se fokusiramo na iduću utakmicu i ne gledamo unazad, iako naravno, drago nam je da smo do sada upisali pobjede. Samo takav nam pristup može donijeti sigurnost, kako protiv Cipra i Izraela, tako i sada s Njemačkom.

Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Govoreći o dolasku Šarića, izbornik je naglasio da se radi o igraču koji svakoj momčadi donosi dodatnu vrijednost, kako na parketu tako i izvan njega, te da će Hrvatskoj dati novu dimenziju u napadu i obrani.

- Dario Šarić bi donio puno svakoj ekipi u Europi i svijetu, igrački, košarkaški i ljudski. Dat će dodatnu dimenziju našoj igri i napadački i obrambeno, ali idemo korak po korak. Jako smo zadovoljni i sretni što smo u situaciji da imamo Darija s nama, ali ne vidim ni jednog trenera na svijetu koji ne bi bio zadovoljan s tom situacijom.

Mijatović se osvrnuo i na mogućnost nastupa Mario Hezonja, naglasivši da je riječ o igraču koji uvijek želi igrati za reprezentaciju kada to dopusti raspored te da postoji realna šansa da se priključi i zaigra u predstojećim utakmicama.

- Hezonja je igrač koji želi igrati svaku utakmicu za reprezentaciju koju može, kada dozvoli kalendar, a šansa uvijek postoji da bude s nama i zaigra na svim utakmicama. Večeras ćemo odraditi prvi trening, pa drugi, pa treći, pa ćemo vidjeti za dalje.