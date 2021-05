Talijanski nogometni stručnjak Maurizio Sarri (62) jedva čeka da se vrati trenerskom poslu te pregovara s Arsenalom i Tottenhamom, objavili su talijanski mediji.

Prvi je Tottenham je razgovarao sa Sarrijevim menadžerom, još u travnju kada su dali otkaz Joseu Mourinhu, a sada se u pregovore uključio i Arsenal budući da se očekuje da će trener "topnika" Mikel Arteta morati otići na kraju sezone.

Sarri je u lipnju 2019. potpisao trogodišnji ugovor s Juventusom. Iako je osvojio talijansko prvenstvo, zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka od Lyona u kolovozu prošle godine dobio je otkaz.

Budući da je Sarri odbio sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom, on je pod ugovorom sa Juveom do lipnja 2022. i torinski klub će mu morati isplatiti šest milijuna eura plaće ako do lipnja ne pronađe novi posao.

No, torinski klub ga se može riješiti ako mu prije toga isplati 2,5 milijuna eura odštete. Sarri ima iskustvo iz engleskog nogometa, jer je jednu sezonu vodio Chelsea (2018–2019).