SPORTSKI DIREKTOR ISTRE

Saša Bjelanović: Dario Marešić u Hajduk? Oni znaju što trebaju napraviti, moguć je dogovor...

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Pula: NK Istra 1961. predstavila novog igrača, islandskog reprezentativca Danijela Dejana Djurica | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Danas smo jako dobro kontrolirali utakmicu i zasluženo slavili iako je i Hajduk imao svoje šanse. Pobjeda na Poljudu i treće mjesto su veliki poticaj učinak, kaže sportski direktor Istre

Admiral

Pobjeda Istre 1961 na Poljudu protiv Hajduka razveselila je sportskog direktora Istre Sašu Bjelanovića. Podijelio je razmišljanja nakon utakmice. 

- Protiv Rijeke nismo zaslućili poraz ali to je nogomet, nekad uzme, nekad da. Danas smo jako dobro kontrolirali utakmicu i zasluženo slavili iako je i Hajduk imao svoje šanse. Pobjeda na Poljudu i treće mjesto su veliki poticaj učinak.

Pobijedili ste i bivšeg trenera?

- Sad se to više ne gleda, gledamo sebe, drago mi je da je i naš trener pokazao da može dobiti, sve je dnaas pozitivno. Naše su ambicije da budemo ambiciozni, kako klub raste tako se i mi prilagođavamo. Talijanska škola kaže: ajmo se najprije spasiti pa onda dalje. Momci to znaju.

Prodali ste Lawala, dolazi li Marešić u Hajduk?

- Drago mi je da smo pobijedili bez nbašeg najboljeg igrača, nedostajao nam je i Koski i Maurić... Što se tiče Marešića ja imam dobre odnose s Goranom i Rakitićem. Onio znaju sve, na Hajduku je, ako ga želi znaju što trebaju napraviti, možemo se lako dogovoriti ali pod nekim uvjetima.

Istra je treća momčad HNL-a s 29 bodova, a u idućem kolu prvenstva dočekuje Lokomotivu. 

