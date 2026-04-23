Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMJENA UOČI PRVENSTVA

Saudijska Arabija dovela Grka na čelo reprezentacije uoči SP-a

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Saudijska Arabija dovela Grka na čelo reprezentacije uoči SP-a
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Saudijska Arabija je manje od dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva otpustila izbornika i na njegovo mjesto dovela Giorgosa Donisa

Grk Giorgos Donis (56) novi je izbornik nogometne reprezentacije Saudijske Arabije, koja je otpustila Herve Renarda (57) manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026. Donis, bivši grčki reprezentativac, dolazi iz Al-Khaleeya i preuzima vodstvo reprezentacije uoči kvalifikacijskih utakmica skupine H protiv Urugvaja, Španjolske i Zelenortskih Otoka.

Novi izbornik Gane vodio je 10 reprezentacija i Real Madrid: 'Ovo je moj najveći izazov ikad'

Saudijski nogometni savez rekao je da je Donisovo iskustvo u domaćoj ligi ključni razlog za imenovanje, rekavši da će mu to pomoći da se brzo prilagodi novoj ulozi. Renard je bio na čelu reprezentacije drugi mandat od listopada 2024., nakon što je prethodno zamijenio Roberta Mancinija. Njegov odlazak potaknut je lošim pripremnim utakmicama, uključujući poraz od Egipta 4-0 i Srbije 2-1.

ŠOK ZA BARCU Yamal završio sezonu! Panika i u Španjolskoj, opasno 'visi' nastup na SP-u?

Međutim, Renard će se pamtiti po svom prvom mandatu, tijekom kojeg je Saudijska Arabija postigla jednu od najvećih senzacija u povijesti Svjetskog prvenstva pobijedivši kasnije prvake Argentinu na Svjetskom prvenstvu 2022.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026