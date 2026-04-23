Saudijska Arabija dovela Grka na čelo reprezentacije uoči SP-a

Grk Giorgos Donis (56) novi je izbornik nogometne reprezentacije Saudijske Arabije, koja je otpustila Herve Renarda (57) manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026. Donis, bivši grčki reprezentativac, dolazi iz Al-Khaleeya i preuzima vodstvo reprezentacije uoči kvalifikacijskih utakmica skupine H protiv Urugvaja, Španjolske i Zelenortskih Otoka.

Saudijski nogometni savez rekao je da je Donisovo iskustvo u domaćoj ligi ključni razlog za imenovanje, rekavši da će mu to pomoći da se brzo prilagodi novoj ulozi. Renard je bio na čelu reprezentacije drugi mandat od listopada 2024., nakon što je prethodno zamijenio Roberta Mancinija. Njegov odlazak potaknut je lošim pripremnim utakmicama, uključujući poraz od Egipta 4-0 i Srbije 2-1.

Međutim, Renard će se pamtiti po svom prvom mandatu, tijekom kojeg je Saudijska Arabija postigla jednu od najvećih senzacija u povijesti Svjetskog prvenstva pobijedivši kasnije prvake Argentinu na Svjetskom prvenstvu 2022.