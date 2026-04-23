Barcelonin wunderkind se ozlijedio prilikom izvođenja penala protiv Celte Vigo.
ŠOK ZA BARCU Yamal završio sezonu! Panika i u Španjolskoj, opasno 'visi' nastup na SP-u?
Lamine Yamal (18) dočekao je najgoru moguću potvrdu nakon ozljede koju je zadobio u dvoboju Barcelone protiv Celte Vigo. Katalonski klub u četvrtak je objavio kako je mladi napadač ozlijedio zadnju ložu lijeve noge i da ga čeka stanka do kraja sezone.
Pretrage koje su liječnici obavili ujutro potvrdile su da operacija neće biti potrebna.
Liječnički tim odlučio se za konzervativno liječenje, ali to ujedno znači da Yamal više neće igrati za Barcu do kraja natjecateljske godine. Momčad Hansija Flicka i dalje drži vrh ljestvice La Liga sa značajnom prednošću ispred Real Madrida, a do kraja prvenstva ostalo je još šest kola, a između ostalog i još jedan El Clasico.
Do ozljede je došlo u završnici prvog poluvremena na Camp Nouu. Yamal je tada izveo penal i pogodio za vodstvo, ali se odmah nakon toga srušio na travnjak i zatražio pomoć. Ispostavilo se da je riječ o ozbiljnijem problemu nego što se u prvi mah činilo.
Izostanak jednog od ključnih igrača predstavlja velik udarac za njemačkog trenera, jer je mladi wunderkind standardni prvotimac na desnom krilu i najbolji strijelac momčadi s 24 gola u svim natjecanjima. Protiv Celte je umjesto njega u igru je ušao Roony Bardghji.
Ova ozljeda ozbiljan je udarac i za izbornika Luisa de la Fuentea uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Ipak, prema prvim procjenama, Yamal trebao bi biti spreman za nastup, iako će u turnir ući bez idealne natjecateljske forme. Mladi napadač već ima 25 nastupa za španjolsku reprezentaciju i postigao je šest golova, a De la Fuente smatra ga jednim od ključnih igrača u sustavu "furije".
