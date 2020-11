Savage na Hrgovića već idućeg ljeta?! 'Vuco će mi pjevati uživo'

Ovaj meč posvećujem jednom, jedinom, neponovljivom, Vuci! Vuco, kralju! I svom fan klubu u Kaštelima. Kad se vratim, radimo kaos, rekao je entuzijastični Savage dan nakon borbe

<p><strong>Alen 'The Savage' Babić</strong> u trećoj je rundi nokautirao Toma Littlea u subotu navečer, a slavni promotor <strong>Eddie Hearn</strong> nahvalio je hrvatskog boksača.</p><p>- Neki ljudi, čak i sami borci, prigovaraju oko toga zašto na priredbe stalno stavljam Babića. Govore da nije toliko dobar, da je prosječan... E reći ću vam zašto - jer je je*eno zabavan za gledanje. On uđe u ring i nokautira svog protivnika, a to je ono što ljudi žele vidjeti. Morate napraviti nekakvu buku, pokazati svoju osobnost, ali i u ringu zabaviti ljude da bi se sve to brojalo. U svakoj svojoj borbi on od prvog zvona pa sve do kraja ne staje s pokušajima da nokautira suparnika. Možda to ne izgleda uvijek lijepo, ali je zato uvijek zabavno - rekao je Hearn pa potvrdio kako Babića čeka nova borba 30. siječnja.</p><p>Babić je nakon borbe, kao i obično, prozvao svog velikog teškaškog rivala <strong>Filipa Hrgovića</strong>. </p><h2>'Babić će se boriti protiv bilo koga, poredajte ih'</h2><p>- Čuo sam da se <strong>Hrgović </strong>kladio protiv mene, tako mi je drago da je izgubio novac. On je moj sugrađanin, Hrvat, živimo na dva kilometra i on se kladi na Littlea što samo pokazuje da ne zna k.... o boksu, on ne zna povijest boksa, on je samo dobar tehničar. A ako će ići sa mnom u ring, to mu neće biti dovoljno, to je samo 40% u ringu, a kad ja uđem u ring - stavljam svoj život na kocku za fanove, a on to neće napraviti, on je sebičan. Kad se navijači vrate, želim ga - rekao je Babić, a Hearn je potom rekao kako bismo mogli i dočekati taj dvoboj!</p><p>- Babić će nastaviti raditi ono što uvijek radi. Borit će se protiv bilo koga. Samo ih poredajte... Tko zna, možda nas to dovede do velike borbe s Hrgovićem. Idućeg ljeta u Hrvatskoj, kada se navijači vrate na tribine... A do tada? Recite mi tko se želi boriti s Babićem i on će tu borbu prihvatiti - zaključio je Hearn.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Babićem</strong></p><h2>Zahvalio se Vuci</h2><p>- Ovaj meč posvećujem jednom, jedinom, neponovljivom, Vuci! Vuco, kralju! I svom fan klubu u Kaštelima. Kad se vratim, radimo kaos! Sljedeći meč kad budem imao u Hrvatskoj, ulaznu pjesmu izvodi Vuco! Gorit će sve - rekao je Babić na svom Instagram profilu nakon borbe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Babić o Vuci</strong></p>