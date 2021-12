Želim pobijediti tog tipa. Mrzim ga i želim ga nemilosrdno prebiti. On ne zna što će mu se dogoditi. Zapravo svjestan je, zato me i izbjegava. Bori se protiv sranja od protivnika koji su 200 i neki na rang ljestvici, a govori da ja nisam dostojan protivnik. On je jedan od razloga zašto boksam, otvoreno je još jednom rekao Alen 'Savage' Babić (31, 9-0) o Filipu 'El Animalu' Hrgoviću (29, 14-0) prije nadolazećeg meča.

Hrvatsko rivalstvo sad je već i svjetski poznato, a iako Babić u subotu boksa protiv Davida Spilmonta (30, 11-7-1) koji je prema BoxRecu 116. teškaš svijeta, nije mogao a da prije meča nije spomenuo svog ljutog rivala.

- Gledam na sebe kao na Zorroa, kao na osvetnika. Želim mu se osvetiti za sve što je napravio drugim ljudima. Radi se o velikoj borbi za Hrvatsku i Hrvate. Nitko nas ništa niti ne pita, ali moramo dogovoriti tu borbu. To je jedina takva borba u povijesti Hrvatske, s rivalstvom između dvojice Hrvata. Sanjam o velikoj boksačkoj priredbi u Hrvatskoj zadnjih pet godina, prije nego li sam i postao profesionalcem. Želim doći na meč u svom automobilu, Seatu Ibizi i biti primjer svim običnim, prosječnim ljudima. Ako sam ja uspio, onda svi mogu, ja sam bio najveći prosjek od svih njih. Stvarno se veselim toj borbi - rekao je Babić za Matchroom boxing.

'Savage' će u četvrtom nastupu ove godine ganjati desetu profesionalnu pobjedu, a hrvatski se boksač nada i, možda ranije od očekivanog, okršaju protiv sunarodnjaka. I sam je istaknuo da on ne bi boksao u tom meču, već se 'borio'.

- Išao bih do smrti u tom meču. Nemam nikakvih blokada, briga me što će mi se dogoditi. Zato i mislim da bi to bila borba za pamćenje. Može me nokautirati, ali ja nikad nisam bio nokautiran, a boksao sam s tipovima 40 kilograma težim od njega. Sparirao sam s Dillianom Whyteom, a nikad nisam bio nokautiran. Ne vidim način na koji me može pobijediti - zaključio je 'Savage'.

Podsjetimo, Babić će se boriti u subotu u Manchesteru na priredbi koju predvode Joseph Parker (29, 29-2) i Derek Chisora (37, 32-11).