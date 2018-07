'Savez me je pozvao na finale u Moskvu, ali sam ih fino odj***'

Sad je Dalić trener svih trenera. To me baš veseli. Došao sam u dob kad je nekog nadmašio njegov učenik. Dalić je zaslužio sve epitete i komplimente. I kao čovjek je uzoran, a i kao trener nema dvojbe, rekao je legendarni trener hrvatske reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević gostujući u studiju 24sata.

[NAJ HRVATI] Trener svih trenera Ćiro Blažević: "Hrvatska će biti prvak, a Modrić najbolji igrač SP-a, u to sam siguran!" Gost u studiju: Miroslav Ćiro Blažević Voditelj: Vanja Prahić Objavljuje 24sata u Petak, 13. srpnja 2018.

Ćiro se može pohvaliti time da će njegova dva đaka odmjeriti snage u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. To je naravno naš izbornik Zlatko Dalić i francuski izbornik Didier Deschamps kojeg je nekoć Ćiro trenirao u Francuskoj.

- Slučaj je htio da Deschamps bude moj igrač u Nantesu. On je pokazivao autoritet, čovjek je ambijenta. Sudbina je htjela da bude trener nakon što je postao prvak 1998. Moja dva đaka vode ekipe u finalu. S Dalićem morate imati korektan odnos. On nema kompleksa. Ti Livnjaci su čudesni ljudi - kaže Ćiro i dodaje kako se još nije čuo s Dalićem, ali ne sumnja da će ga zvati.

- Mi se još nismo čuli, ali znam da će me zvati jer me redovito zove. Bilo bi nepravedno reći išta osim onog što on kaže. On meni kaže što planira napraviti, a ja shvatim da bolje od toga ne može. Sve znam. Strategija je u borbi. Ovo je ipak borba. Strategija ima svoj prostor i može odlučiti, ali ne mogu ga reći. To bi bilo strateški neopravdano. Taktika mora biti iznenađenje. Ako netko zna kako ćemo igrati, onda je to izdaja - dodao je legendarni trener brončanih Vatrenih iz '98.

Ćiro kaže kako protiv Francuske neće biti nimalo lako, ali vjeruje u Dalića i naše igrače da će dati sve od sebe i boriti se. Istaknuo je kako Dalić kao pomoćnika ima jednog pravog strateškog "lopovčugu".

- Francuska djeluje moćno. Gledao sam protiv Belgije i Deschamps je pobijedio tu utakmicu. Nadam se da će moj Dalić prepoznati njihovu igru. To je dobro kada znate njihovu igru i kada nemaju mogućnost nikakvog iznenađenja. Moj prijatelj Ladić je jedna lopovčuga i mangup. To je jedna strateška lopovčuga. Postoji recept da pobijedimo Francuske. Moram priznati da oni imaju malu prednost, ali ništa kao fanatična borbenost ne može donijeti rezultat - smatra Ćiro.

Prisjetio se i kape francuskog policajca kojeg su tijekom SP-a 1998. pretukli huligani. Policajac je bio komi, a njegov kolega je Ćiri poklonio njegovu kapu. Ćiro kaže kako se nekoliko puta vidio s policajcem

- Naravno, došao je taj policajac u Zagreb. On misli da mu je Hrvatska na čelu sa mnom pomogla da izađe iz kome. Ja sam da budem iskren svaku večer premještao, jednom kod Bobana, jednom kod Šukera pa tako dalje - kaže Ćiro, a sada svoju policijsku kapu ima i Dalić.

'Neka Kolinda dođe u svlačionicu'

- Moram biti pravedan. Nažalost sam rekao nešto što mi ne ide na čast. Rekao sam kako je neprimjereno da dolaze političari u svlačionicu. Mi ne bi bili prvaci da Tuđman nije dolazio i motivirao igrače. Kad razmislim dobro je da Kolinda dođe u svlačionicu. O Plenkoviću mislim samo najbolje i moram obraniti svoj epitet p**era i ne smijem se nakloniti Kolindi, ali i nju znam dosta dugo i mislim sve najbolje o njoj - kaže Ćiro i dodaje kako je dobio poziv na finale u Moskvu.

- Jutros me zvala jedna službenica saveza i na primjeren sam način ih odje***. Oni su toliko krivi da se Hrvatska podijelila i što nije otišla u vrh gdje mora biti. Ovim gestom želim pokazati da su oni krivi. Što nisu prije zvali? Ja se uvijek zatvorim u tamu svoje kože i ne dam nikom da mi pametuje. Najbolje kad sam sam. Zvali su me i da Plenković organizira zajedničko gledanje, ali ne mogu. Jednom sam gledao s prijateljima, ali samo su čekali da vide što ću ja reći, ali najbolje gledati sam - dodaje.

'Mamić me nije slušao'

Čuo sam se s Mamićem, bio sam bolestan i on me jako dirnuo. To je bila abnormalna situacija da jedan takav čovjek vlada jednom institucijom neprikosnoveno. Kao i uvijek kad je čovjek gospodar, nitko ne može mu prigovoriti i to nije dobro. Ja sam njemu rekao da Čačić ne može biti izbornik, ali on me ignorirao i onda ga je postavio - kaže Ćiro.

Dalić - genijalac

- Dalić je pogođen. Znao sam dok je bio moj pomoćnik da će doći daleko. Znao sam da je trener i on kako je vrijedan on je svladao sve i na jedan primjeren način komunicira to igračima. Ova generacija ne tolerira neki drugi način. Kod mene je bilo drugačije, ali on je pedagog. On odgaja igrače. Ovo je najveća zasluga Dalića jer je on napravio cjelinu gdje su svi za jednog i jedan za sve - smatra legendarni trener.

Ništa od stadiona

Ni u što ne vjerujem. Ne vjerujem u te priče o novom stadionu. Puno je negativaca u ekipi koja odlučuje što će biti. Bandić je manga i najveći je među njima. Njemu će Šuker doći s rješenjem, ali Bandić je mudar i reći će mu "što se ti guraš" - dodao je.

Ćiro je usporedio i nekoliko igrača iz svoje generacije i Dalićevih Vatrenih.

- Ne vjerujem da bi mi napravili rezultat bez Štimca, ali nek mi Igor oprosti, kad ga stavim na vagu s Lovrenom, Lovren ga šiša. Uvijek sam govorio kad osvojite broncu, onda ću reći da je Modrić bolji od Bobana. No Modrić je svojim rezultatima i borbenošću pokazao da je hrvatski kralj, da je kralj Svjetskog prvenstva. Sa Šukerom se ne može nitko mjeriti. Nitko na svijetu. On ima instinktivnu inteligenciju. On je meni došao više puta: "Šefe, što ću?". Ma idi budalo tamo di te noge nose. On je još uvijek popularniji od Hrvatske, ali to će se promijeniti. Bravo Daliću, bravo dečki i hvala vam - kaže Ćiro koji kaže kako nema što prigovriti ili predložiti Daliću.

Mateo Beusan je odlučio obrijati brkove ako postanemo prvaci, a Duško Lokin je obećao skinuti periku. Ćiro kaže kako će se nastaviti dalje slikati sa svima koji to žele uz još jednu malu nagradu.

- Slikat ću se sa svima onima koji se žele slikati sa mnom kao i sada, ali ću ih i poljubiti ako budemo prvaci.

Teškom mukom ćemo biti prvaci

- Prognoza je za laike koji misle da mogu pogoditi rezultat. Reći ću vam, Hrvatska će s velikom mukom pobijediti i osvojiti prvo mjesto na svijetu - zaključio je Ćiro koji kaže kako će nositi svoj bijeli šal dok će gledati utakmicu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.