Savez nagradio Veočića s 2000 eura i imenovao njegova oca Peru izbornikom seniora...

Gabrijel Veočić (22) početkom mjeseca postao je treći hrvatski sportaš koji je izborio Olimpijske igre u Parizu. Zbog toga ga je Hrvatski boksački savez odlučio nagraditi.

Izvršni je odbor saveza, na prijedlog predsjednika Bone Bošnjaka, usvojio da Veočiću dodijele novčanu nagradu u iznosu od 2000 eura za osvojenu srebrnu medalju na Europskim igrama u Krakovu 2023. i izborenu normu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Također, na prijedlog stručnog stožera nacionalnih selekcija, za izbornika muške seniorske reprezentacije imenovali su njegova oca i trenera Peru Veočića. On je trener u BK Brod, lani je bio izbornik kadetske reprezentacije, a kolege treneri proglasili su ga najboljim hrvatskim boksačkim trenerom za 2022. godinu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Najvažnije mi je bilo izboriti Olimpijske igre, medalja je bila manje važna. To sam uspio i sretan sam se vratio kući - rekao nam je sjajni boksač nakon osvajanja srebra na Europskim igrama u Krakovu pa govorio i o odnosu s ocem:

- Uvijek mu se obraćam s 'treneru'! Zbog sebe, ne zato što on to zahtijeva. S ocem se možete i posvađati, s trenerom nema prepirke, njegova je zadnja jer zna najbolje. U tom odnosu trenera i sportaša nemamo zamjerki jedan na drugoga. Kod kuće? Napravili smo granicu od početka i naviknuli smo se. Je, i kod kuće je uglavnom tema razgovora boks, ali dogovorili smo se da sad idućih mjesec do dva nema priče o boksu. Naravno da i gledamo mečeve zajedno, kao i filmove o boksu. Najdraži mi je 'Rocky 4'.