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Savez zaboravio na povratak? Senegalci nakon dramatičnog ispadanja zapeli u Seattleu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Savez zaboravio na povratak? Senegalci nakon dramatičnog ispadanja zapeli u Seattleu
Foto: Lee Smith/REUTERS
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Senegal bi SAD mogao napustiti u nedjelju ako savez uspije osigurati poseban let. Cijela situacija izazvala je kritike u Senegalu, a tamošnji novinari pitaju se zašto savez nije unaprijed pripremio plan povratka

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Senegalska nogometna reprezentacija još se nalazi u Seattleu nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. “Lavovi Terange” oprostili su se od turnira u srijedu, kada ih je Belgija nakon produžetaka pobijedila 3:2 u dramatičnoj utakmici. Senegal je imao vodstvo 2-0, ali Belgija se vratila u završnici susreta, a zatim u produžetku zabila pobjednički gol iz kaznenog udarca. Poraz je teško pogodio reprezentaciju i njezine navijače, a dodatne probleme izazvala je situacija s povratkom kući.

Kako pišu senegalski mediji, za reprezentaciju nije bila potvrđena rezervacija leta za Dakar. SeneNews, pozivajući se na dopisnika senegalske javne televizije RTS, navodi da pod imenom Senegalskog nogometnog saveza nije pronađena potvrđena rezervacija kod nekoliko avioprijevoznika, među kojima su Blue Jet, Delta i United Airlines.

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Foto: Lee Smith/REUTERS

Zbog toga su igrači, stručni stožer i članovi delegacije ostali čekati u Seattleu, iako su se trebali zaputiti prema zračnoj luci nakon ispadanja s turnira. Delegacija se, prema navodima medija, pripremila za odlazak iz hotela, ali plan puta nije se mogao ostvariti jer let nije bio potvrđen. Senegalski nogometni savez sada pokušava u suradnji s Fifom organizirati poseban let za reprezentaciju. Afrique Sports piše da se momčad nakon nekoliko sati provedenih u zračnoj luci vratila u hotel jer se rješenje nije odmah pronašlo.

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Senegal bi SAD mogao napustiti u nedjelju ako savez uspije osigurati poseban let. Cijela situacija izazvala je kritike u Senegalu, a tamošnji novinari pitaju se zašto savez nije unaprijed pripremio plan povratka u slučaju ispadanja. Jedan dopisnik RTS-a ocijenio je da je savez djelovao kao da ga je eliminacija iznenadila, iako je morao računati i na takav rasplet.
 

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