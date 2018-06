Schmeichel: Baš me briga za Argentinu, Hrvatska je sjajna

Horor? Ne bih se složio. Iz argentinske perspektive da, bio je to horor film, ali zašto bi nas bilo briga za Argentinu?! Moramo pohvaliti Hrvatsku za sve što je napravila u ovoj, ali i u onoj utakmici s Nigerijom, rekao je legendarni danski golman Peter Schmeichel nakon sjajne utakmice Hrvatske i veličanstvene pobjede protiv Argentine 3-0.

Hrvatska je već nakon drugog kola osigurala osminu finala, u utorak će protiv Islanda moći i odmarati najvažnije igrače, a Argentina će sa strahom čekati posljednje kolo i utakmicu s Nigerijom.

- Pričali smo da veliki igrači dođu na ovakva velika natjecanja i ostave traga. Messi nije napravio ništa, nije se pojavio, a Messi je velik igrač. Nije ga bilo ni protiv Islanda. Kada izgradiš momčad oko Messija, a on ne odigra kako zna, platiš to. I tako je i bilo, Hrvatska je apsolutno razbila Argentinu. Rezultat 3-0 je pošten, dobro oslikava stanje na terenu - rekao je Schmeichel pa se okrenuo sudačkom kriteriju koji je, recimo to tako, dopuštao prljavu igru:

- Jako prljava utakmica, no iznenađujuće vidjeli smo samo šest žutih kartona. Mislim da je sudac bio OK, možda je na trenutke bio preblag, ali na kraju je utakmica završila bez crvenih kartona. Jedini koji su stvarno stradali su Argentinci i za to su si sami krivi.

Veliki Danac pun je pohvala za Hrvatsku.

- Hrvati su cijelu utakmicu radili presing na Argentinu. Pogledajte samo prvi gol. Caballero je napravio veliku pogrešku, ali kako je Ante Rebić zabio je prekrasno. Da, Caballero mu je servirao priliku, ali daleko je to još od gotovog. Lopta ide visoko u zrak i imao je vremena vratiti se na gol, ponovno postaviti, a branič je imao priliku da se vrati... Većina igrača bi primila loptu i išla na golmana, ali Ante je opalio i zabio prekrasan gol.

Ismijao je i izbornika Argentine.

- Mislio sam da ćeš spomenuti kako je skinuo sako, a ne kako je izvadio Agüera. Nisam još vidio izbornika s tako istetoviranim rukama - smijao se Schmeichel pa se ipak vratio Sampaolijevim trenerskim potezima.

- Dobra je stvar što je počeo s Agüerom, no ne znam zašto ga je vadio iz igre. Pa to je igrač koji uvijek nekako zabije, vjerojatno bi zabio i sada. Kod njega nema onoga je li u formi ili ne, on je uvijek dobar.

Istaknuo je i Luku Modrića te Ivana Rakitića.

- Veliki igrači uživaju u ovakvim utakmicama, a Luka je velik igrač. Odigrao je sjajnu utakmicu, pritiskao Argentince, kao i njegov partner u veznom redu, Ivan Rakitić, koji je za mene također jedan od najboljih veznjaka na svijetu. I to je razlika između Hrvatske i Argentine, svi su odigrali dobro, ali kada trebaš nešto posebno, zvijezde se moraju pokazati. Hrvatska je to imala, Argentina ne.

Slaže se i s većinom da Otamendi nije smio završiti utakmicu i poziva Fifu da naknadno reagira.

- On nikako nije smio dobiti žuti karton, već crveni za ono što je napravio Rakitiću, bilo je to jako bezobrazno. Nadam se da će ga Fifa dodatno kazniti jer ovo je bio opasan start, svašta se moglo dogoditi.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.