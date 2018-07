Schmeichel pohvalio naš pršut, Pletikosa se prisjetio anegdote

Stipe Pletikosa i Peter Schmeichel, dvije golmanske legende Danske i Hrvatske najavile su u studiju Russia today utakmicu osmine finala. Stipe se prisjetio i anegdote s legendarnim Dancem.

- Bio mi je to prvi nastup za Hrvatsku u utakmici protiv Danske, a na kraju susreta me veliki Schmeichel pitao za dres. Bio sam ponosan jer me takva legenda pita dres, ali mijenjao sam se teška srca srca jer mi je to bio prvi nastup za reprezentaciju.

I Schmeichel se prisjetio te utakmice:

- Tada su mi Hrvati dali pršut za zahvalu zbog sjajnih obrana u Ateni 1997. u utakmici protiv Grčke. Bio je to sjajan pršut - rekao je Schmeichel nakon čega su se svi nasmijali.

Danska je tada izvukla u Ateni s Grčkom 0-0 i tako pomogla Vatrenima da osvoje drugo mjesto i izbore doigravanje za SP koji se tada održavao u Francuskoj.

Schmeichel očekuje težak posao za svoje Dance, a Stipe vjeruje da ćemo proći dalje.

- Luka Modrić po meni je najbolji igrač Svjetskog prvenstva. On Hrvatsku može odvesti jako daleko - zaključila je legendarna splitska hobotnica.

Hrvatska i Danska igraju u 20 sati u Nižnjem Novgorodu, a na sredini terena biti će to veliki dvoboj jednih od najboljih veznjaka svijeta, Luke Modrića i Christiana Eriksena...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.