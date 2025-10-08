Obavijesti

VIDEO: SIROVE EMOCIJE

Schweinsteiger se slomio, a kraj njega stajala žena zbog koje mu je navodno propao brak s Anom

Suza suzu stiže: Bastian Schweinsteiger primljen u Kuću slavnih, ali večer obilježila drama zbog Esther Sedlaczek! Razvod s Anom Ivanović i glasine o aferi dominirale su događajem

Bio je to trenutak koji je trebao biti kruna jedne veličanstvene karijere, no pretvorio se u javni prikaz sirovih emocija koje su mjesecima punile medijske stupce. Bastian Schweinsteiger, ikona njemačkog nogometa i svjetski prvak iz 2014., u ponedjeljak je primljen u Kuću slavnih njemačkog nogometa. Dok su mu suze tekle niz lice u Njemačkom nogometnom muzeju u Dortmundu, svečanost je vodila TV voditeljica Esther Sedlaczek, žena koju su tabloidi označili kao razlog raspada njegova braka sa srpskom teniskom zvijezdom Anom Ivanović.

Večer je bila nabijena emocijama od samog početka. Šest njemačkih nogometnih velikana primljeno je u prestižno društvo, no svi su pogledi bili uprti u Schweinsteigera. Vrhunac je uslijedio kada je njegov dugogodišnji suigrač i prijatelj, Philipp Lahm, održao govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

firo: 06.10.2025 Football, football, season 2025/2026, HALL OF FAME award ceremony 2025 German Football Museum DFM
Lahm, koji je i sam član Kuće slavnih, opisao je Schweinsteigera kao "stijenu u oluji" i igrača "u kojem se Njemačka prepoznala". Prisjetio se njihovog zajedničkog puta, od teškog poraza u finalu Lige prvaka 2012. do trijumfalnog osvajanja Svjetskog prvenstva na Maracani dvije godine kasnije.

- Rio je bio kruna tvoje i moje karijere - zaključio je Lahm, a te su riječi bile previše za Schweinsteigera.

Bivši veznjak Bayerna i njemačke reprezentacije nije mogao suspregnuti suze. Dok je brisao lice, zahvalio se na ukazanoj časti.

- Ovo je nešto uistinu posebno. Kada dolazite iz malog mjesta poput Oberaudorfa i na kraju stojite ovdje, primljeni u Kuću slavnih, to mi jako puno znači - rekao je drhtavim glasom.

firo: 06.10.2025 Football, football, season 2025/2026, HALL OF FAME award ceremony 2025 German Football Museum DFM
Sjena afere i bolan razvod

Ironično, cijelu je ceremoniju vodila Esther Sedlaczek, Schweinsteigerova kolegica s televizije ARD. Upravo je njihova bliskost mjesecima bila predmet intenzivnih medijskih nagađanja. Njihova "očita kemija" pred kamerama, zajedničke fotografije na društvenim mrežama i navodne koketne razmjene potaknule su glasine o aferi koje nikada nisu službeno potvrđene.

Situacija je eskalirala kada su mediji, prvenstveno srpski i njemački, počeli izvještavati o krizi u braku Bastiana i Ane Ivanović. Tvrdilo se da je upravo nogometaš bio taj koji je inicirao razvod nakon devet godina braka i troje djece, što je Ani navodno slomilo srce. Ulje na vatru dodala je i vijest da Sedlaczek, koja je u braku s njemačkim poduzetnikom, očekuje svoje dijete, što je pokrenulo lavinu ružnih komentara i optužbi na njezinim društvenim mrežama. Schweini je u međuvremenu uhvaćen u vrućoj pozi s novom partnericom Silvom Kapitanovom u Grčkoj.

Iako par nikada nije javno komentirao razloge prekida, njihov je razvod nedavno i službeno potvrđen, a kao razlog navedene su "nepomirljive razlike". Cijela drama dala je emotivnoj večeri u Dortmundu pomalo gorak okus, pretvarajući proslavu karijere u podsjetnik na bolan kraj jedne od najpoznatijih sportskih ljubavnih priča.

Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram

