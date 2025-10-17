Obavijesti

DRAŽEN FORGAČ

Šef FNC-a otkrio veliki plan za 100. priredbu i dodao: Hrvatska na Srbiju? Evo zašto nisam za to

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Šef FNC-a otkrio veliki plan za 100. priredbu i dodao: Hrvatska na Srbiju? Evo zašto nisam za to
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kad smo prvi put bili u pulskoj Areni, najavljivali su veliku kišu tijekom priredbe. Nasreću, pala je nakon svega, a samo da je pala prije, mi bismo se možda i ugasili, kaže Dražen Forgač

Ni iz čega do punih Arena u Zagrebu i Beogradu. Velik je i uspješan put prošao FNC, najjača borilačka organizacija na Balkanu, a vjerojatno i u Europi.

- Čak je i mene iznenadio ovakav brzi rast i ekspanzija - kaže Dražen Forgač, osnivač FNC-a na porečkom Sport Festu.

- Još 2018. godine sam shvatio da nemamo platformu na kojoj bismo mogli promovirati borce u Hrvatskoj i ideja je bila da pokrenemo našu promociju. U American Top Teamu, čiji san osnivač i u kojem sam bio trener, imali smo 20 profesionalnih boraca kojima je trebala platforma da ih promoviramo i tako je nastao FNC. Sjećam se prve priredbe pred 500 ljudi, a već nam je treću zahvatila korona. Već 2022. smo počeli s arenama, rasprodali smo triput Zagreb i dvaput Beograd i projekt je uspješno zaživio.

Odnosno, danas iz FNC-a borac može iskorak napraviti samo odlaskom u UFC.

Dražen Forgač, osnivač i glavni trener American Top Teama Zagreb
Dražen Forgač, osnivač i glavni trener American Top Teama Zagreb | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Prva je ideja da budemo stepenica prema većim europskim organizacijama, ali sad smo mi ta i nema više smisla borcima da idu negdje prije UFC-a jer kod nas imaju sjajne uvjete. Samo pet posto organizacija može uspjeti, na području Balkana nijedna nije uspjela kao što smo mi. Tajna leži u timu ljudi koji su ovdje od prvoga dana i sve zajedno guraju. Bio sam i borac, trener, menadžer, sad i promotor i drugačije je nešto pokrenuti s tim iskustvom nego da sad netko uzme ušteđevinu i odluči nešto stvoriti jer mu se čini da je lako. Kako smo rasli, tako su se uključivali i ljudi koji su pametniji od mene i bez njih ne bismo uspjeli. Dana White kaže da nije baš zabavno kako izgleda iako se čini kad su pune arene, ali iza toga je zaista puno stresa i to nije floskula. Ovisiš o puno čimbenika, tanka je linija od mega uspjeha do mega neuspjeha.

Ovo je živi primjer...

- Kad smo prvi put bili u pulskoj Areni, najavljivali su veliku kišu tijekom priredbe. Nasreću, pala je nakon svega, a samo da je pala prije, mi bismo se možda i ugasili jer smo uložili tisuće eura. Imali smo sreće - govori Forgač.

Sad FNC stvara priredbe i izvan granica regije.

- Sljedeće godine imamo priredbu u Münchenu u SAP Areni, koja je danas najmodernija dvorana u Europi. Cilj nam je da se širimo na zapadnu Europu, u planu su Stuttgart i Beč. Njemačka je veliko tržište, po brojkama vidimo da je velika baza fanova i nadam se uspjehu jer smo ovdje bez konkurencije trenutno.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Sičaja - Pawel Politylo
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Sičaja - Pawel Politylo | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

A imate li u planu da napravite što i KSW, odnosno  napravite priredbu na kojoj bi se borile država protiv države, recimo Hrvatska protiv Srbije?

- Postoji jer to je tenzija koja ljude privlači, no nisam siguran da sad ima smisla, bilo bi čak i kontraproduktivno. Bude i trenutaka da više boraca pod ugovorom bude iz Srbije nego iz Hrvatske. Imali smo reality show, ali to je drugačija priča s borcima na početku karijere, imali smo i Team Joker protiv Team Fabjana. Radije bih Češku protiv Slovačke nego Hrvatska protiv Srbije.

Tko su trenutno najveće zvijezde?

- Dečki koji su iz nule stasali kroz FNC, Marko Bojković, ultimativna zvijezda, Đani Barbir, Ivan Tirke Sičaja. Mi konstantno ulažemo u amaterske borbe i mlade borce kroz Armagedon ligu i FNC nokaut. Imamo pet do šest velikih priredbi godišnje u najvećim arenama, imamo pet FNC nokauta, na kojima su 3000-4000 ljudi, plus Vikings tri do četiri puta godišnje. Bit će puno borbi 2026. godine.

Ciljate li na nogometne stadione kao Maksimir, Poljud, Koševo?

- Imamo snagu da napunimo stadion s 30 ili 40 tisuća ljudi. Stvar je da imamo infrastrukturu takvu kakvu imamo, ali rado bismo napunili Maksimir kad se sagradi. Moderni stadioni nemaju atletske staze i to je logistički jednostavnije jer nema smisla ako moraš gledati dalekozorom. KSW je dvaput napunio stadion u Varšavi, Oktagon u Pragu i jednom u Frankfurtu s 55.000 što je impresivno. Tko prvi uspije postići da nosi tržište u Europi, napravit će ozbiljan posao. Volio bih da mi nakon FNC-a 100 budemo broj jedan u Europi, što je realno, a tu bismo stotku htjeli organizirati u svom dvorištu, je li to Maksimir, Poljud ili drugi stadion u regiji.

Tko čini vašu publiku?

- Oko 80 posto su muškarci, između 16 i 55 godina. Ostalo su žene koje vole zgodne borce i borce s karakterom. Zanimljivo je da kad publika dođe uživo, tad postane veliki fan jer osjeti energiju koju ne može preko TV-a. Naša je produkcija na maksimumu, bio sam nedavno na UFC priredbi u Perthu, to mi je izgledalo smiješno u odnosu na FNC. Jako ulažemo u produkciju, to vide i ljudi iz struke. Na Instagramu imamo oko 250.000 pratitelja, ali to nosu plaćeni nego realni. Kad smo imali FNC 24 u Areni, 15 dana prije i 15 dana poslije imali smo u zbroju 500 milijuna prikaza na društvenim mrežama, to je nadnaravno.
 

