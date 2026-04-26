Obavijesti

Sport

Komentari 2
ON SE ZABAVIO?

Bizarna izjava šefa UFC-a nakon pucnjave u SAD-u: 'Bilo je zakon i upijao sam svaku minutu toga'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Kaos na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće! UFC šef Dana White ostao uspravljen usred pucnjave, dok su svi bježali. Kaže da mu je bilo sjajno. Što će biti s UFC događajem

Dok je većina od preko dvije tisuće gostiju na godišnjoj večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u panici tražila zaklon, šef UFC-a Dana White imao je potpuno drugačiju reakciju. U kaosu koji je nastao nakon što je napadač otvorio vatru, a Tajna služba evakuirala predsjednika Donalda Trumpa, White je, kako je sam rekao, "upijao svaku minutu".

Pokretanje videa...

Kako su odvukli Trumpa 00:07
Kako su odvukli Trumpa | Video: Reuters

Kaos u dvorani

Incident se dogodio u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala tradicionalna večera s brojnim novinarima, političarima i slavnim osobama. Prema izvještajima, napadač, kasnije identificiran kao 31-godišnji Cole Allen iz Kalifornije, naoružan s više komada oružja, probio je sigurnosni punkt i zapucao, ranivši jednog policajca. Srećom, život mu je spasio pancirni prsluk, potvrdio je kasnije predsjednik Trump.

U dvorani je nastao metež. Gosti su se bacali na pod i skrivali ispod stolova dok su pripadnici Tajne službe i policije s oružjem utrčavali u prostoriju. Predsjednik Trump, prva dama Melania Trump i drugi visoki dužnosnici hitno su evakuirani na sigurno, a događaj je otkazan i odgođen za neki kasniji datum.

Pokretanje videa...

Napadač na Trumpa 00:43
Napadač na Trumpa | Video: Reuters

"Nisam legao na pod, bilo je ludo i jedinstveno iskustvo"

Dana White, dugogodišnji prijatelj i gost predsjednika Trumpa, sjedio je za stolom u prvom redu, tik do pozornice. Njegov opis događaja, koji je dao za USA Today, šokirao je mnoge i brzo se proširio društvenim mrežama, u potpunosti odudarajući od izjava ostalih prestrašenih gostiju.

​- Odjednom je postalo bučno, stolovi su se prevrtali, dečki su utrčavali s oružjem i vikali 'Lezite dolje!' - ispričao je White.

​- Ja nisam legao. Bilo je je*eno sjajno. Doslovno sam upijao svaku minutu toga. Bilo je to prilično ludo, jedinstveno iskustvo. -

Dok su se drugi, poput osnivača popularne platforme Kalshi, skrivali ispod stolova, White je ostao stajati i promatrati akciju. Priznao je da je u jednom trenutku pomislio da je napadač u njegovoj neposrednoj blizini.

​- Sjedili smo točno ispred glavnog stola, ispred predsjednika. Dečki su ušli tražeći napadače i krenuli prema našem stolu. Mislio sam da je pucač negdje kod nas - dodao je.

Ironija uoči UFC spektakla u Bijeloj kući

Whiteova reakcija još je zanimljivija u kontekstu nadolazećeg UFC-ovog događaja "UFC Freedom 250" koji je planiran za lipanj na travnjaku Bijele kuće, u sklopu proslave 250. obljetnice američke neovisnosti. Upravo je White nedavno u intervjuima govorio o ogromnim sigurnosnim izazovima organizacije takvog spektakla.

Spominjao je kako je prilikom zadnjeg posjeta primijetio snajperiste na krovu i izrazio zabrinutost kako će Tajna služba, čiji je posao štititi predsjednika, uopće dopustiti održavanje borbi na tako osjetljivoj lokaciji. Pucnjava na večeri kojoj je prisustvovao samo je potvrdila koliko su događaji s najvišim državnim vrhom rizični.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026