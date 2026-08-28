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Šego može srušiti rekord 'bilih' star 40 godina. Srušio Slavišu Žungula, ostao je samo Vujović

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Šego može srušiti rekord 'bilih' star 40 godina. Srušio Slavišu Žungula, ostao je samo Vujović
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Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Hajdukov kapetan u Częstochowi dosad je zabio Pafosu, čak tri Žalgirisu te dva Rakowu. I on je kraj utakmice u Poljskoj dočekao u emocijama

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U 66. minuti dvoboja Rakowa i Hajduka zbio se vjerojatno nezamjetan, ali i zanimljiv detalj za almanahe splitskoga kluba. Michele Šego zabio je za 2-1 te tim golom prestigao legendarnog Slavišu Žungula na vječnoj ljestvici klupskih strijelaca u jednoj sezoni. Sadašnji Hajdukov golgeter stigao je već do šest golova ove europske sezone u osam utakmica, odnosno bolji od njega ostao je samo Zlatko Vujović, čiji rekord s osam golova stoji od sezone 1985/86., dakle 40 godina.

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Što je, s obzirom da će Hajduk odigrati još minimalno još šest europskih utakmica, zahvaljujući plasmanu u skupinu Konferencijske lige - bilo kakvu europsku nakon 16 godina čekanja - itekako dostižno iz Šegine perspektive.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajdukov kapetan u Częstochowi dosad je zabio Pafosu, čak tri Žalgirisu te dva Rakowu. I on je kraj utakmice u Poljskoj dočekao u emocijama.

- Tri minute prije kraja suze su krenule. Rekao sam sebi: "Nemoj, nemoj". Kad je sudac svirao kraj, krenuo je potok suza. Hvala Bogu na ovome, zaslužili smo. Zadnjih tjedan-dva atmosfera je tako dobra. To je nevjerojatno. Vani ljudi ne mogu shvatiti. Atmosfera je odlična. To je do kemije. Ginemo jedni za druge. To je pravi put, trebamo tako nastaviti - rekao je.

Šego se približio i vrhu vječne klupske ljestvice strijelaca u europskim natjecanjima. Najbolji je Zlatko Vujović s 19 golova, slijede Slaviša Žungul (14) i Mijo Caktaš (10), dok je Šego već među deset najboljih.

Hajdukovi strijelci u Europi u jednoj sezoni

8 - Zlatko Vujović 1985/86.
6 - Michele Šego 2026/27.
5 - Slaviša Žungul 1974/75. i 1975/76.
4 - Miloš Bursać 1986/87., Josip Skoko 1996/97., Ante Vukušić 2010/11. i Mijo Caktaš 2015/16.

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