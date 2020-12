Šeik želi kupiti - izraelski klub

Šeik Khalifa Al Thani mogao bi postati suvlasnik kluba Beitar čiji vlasnik Hogeg za prodaju traži više od 100 milijuna dolara. Hogeg je doveo nekoliko igrača islamske vjeroispovijesti otkad je kupio klub

<p>Član kraljevske obitelji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik <strong>Hamad Ben Khalifa Al Thani</strong>, mogao bi uskoro postati suvlasnik izraelskog nogometnog kluba <strong>Beitar.</strong> Ovaj klub iz Jeruzalema poznat je kao po navijačima koji gaje snažan antiislamski stav te sabotiraju svaki pokušaj dovođenja arapskih ili igrača islamske vjeroispovijesti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Rijeke kod Sociedada</strong></p><p>Mali broj muslimana koji su zaigrali za Beitar nisu se dugo zadržali, uvelike zahvaljujući nacionalizmu domaćih navijača i njihovim rasističkim povicima koji nerijetko dolaze s tribina. Učestala su skandiranja poput "Smrt Arapima", "Smrt muslimanima" i "Muhamed je p...r" pa ne čudi što niti jedan igrač islamske vjeroispovijesti nema potrebu dugo se zadržati. </p><p>Prošle godine navijači su pokušali blokirati transfer nigerskog nogometaša <strong>Alija Mohameda</strong>, iako je kršćanin, jer im je njegovo ime zvučalo previše muslimanski. Zahtjev navijača bio je da navedeni igrač promijeni ime, no klub nije pristao na takve ucjene i Mohamad je ipak potpisao ugovor. </p><p>S druge strane vlasnik kluba, <strong>Moshe Hogeg</strong>, ima potpuno drugačiju viziju:</p><p>- Stvari napreduju dobro. Nadam se da će se što prije sve realizirati. Moji i njegovi planovi se poklapaju i nadam se da ćemo uskoro postići dogovor - istaknuo je.</p><p>Ako se ovaj posao uspije finalizirati, bit će to jedna od prvih velikih transakcija između Izraela i UAE-a od normalizacije diplomatskih odnosa tih dviju država. Prema jednom izvješću One Sports newsa o pregovorima između Hogega i tada neimenovanog kupca iz Emirata, Hogeg je za prodaju tražio više od 100 milijuna dolara i dodatne investicije u klub. </p><p>Ovaj posao bio bi nova prekretnica u povijesti Beitara, kluba koji se povezuje s ekstremnom desnicom, a kojega Hogeg pokušava rehabilitirati, posebice u odnosu na zloglasni problem rasizma jednog dijela svojih navijača. </p><p>Hogeg je doveo nekoliko arapskih i drugih igrača islamske vjeroispovijesti otkad je kupio klub. Ovi potezi rastjerali su članove ekstremno desne skupine navijača poznate kao La Familia. Međutim čini se da su oni u manjini jer je čak i gradonačelnik Jeruzalema, Moshe Lion, izjavio kako je ova transakcija odlična za grad i njegov najpoznatiji nogometni klub. </p>