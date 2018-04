Seksi najava SP-a! Sportske se novinarke skinule za Playboy

Sjajna votka, impresivni stadioni, bogata povijest, vrhunski nogomet i - lijepe žene. To i puno više pružit će nam Rusija ovog ljeta na Svjetskom nogometnom prvenstvu. A da bi gosti pobliže otkrili što ih čeka pobrinule su se lijepe ruske sportske novinarke. Četiri dame s ruske sportske televizije Match TV skinule su se za lipanjsko izdanje Playboya koje je posvećeno upravo Svjetskom prvenstvu.

Natalia Klark, Sofia Tartakova, Maria Makarova i Maria Bass, novinarke koje pokrivaju razne sportove za Match TV, ipak nisu skinule sve sa sebe već su se za magazin slikale u seksi donjem rublju i s legendarnim zečjim ušima.

- Čast je biti u svjetski poznatom magazinu kakav je Playboy, a moram se zahvaliti i našoj TV kući što nam je to dopustila. Bilo je to nevjerojatno iskustvo. Na setu smo bile osam sati i tek sad mi je postalo jasno koliko je to težak posao - rekla je Natalia Klark.

Djevojke nisu puno razmišljale kad je stigla ponuda Playboya.

- Ma prihvatila sam bez imalo dvojbe - rekla je Tartakova te dodala:

- Oduševili su me fotografi koji su doista pravi profesionalci i svakoj od nas pristupili kako i dolikuje. Bile smo hrabre i čitateljima pripremile mnoga iznenađenja.

Ni njena kolegica nije krila oduševljenje.

- Snimanje je bilo sjajno, preplavljena sam emocijama. Baš me oduševila razina profesionalizma i od sveg srca želim zahvaliti našoj televizijskoj kući i Playboyu što su nam to omogućili - kaže Maria Bass.

В цветах сборной 💁🏼 Objavu dijeli Masha Bass (@mashabass) Sij 30, 2018 u 8:41 PST

Внимательно. Objavu dijeli Masha Bass (@mashabass) Lip 11, 2017 u 11:42 PDT

🤔 Objavu dijeli Masha Bass (@mashabass) Tra 15, 2017 u 4:07 PDT

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.