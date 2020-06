Šemper: Dinamo mi je dao sve, ali odlazak je mogao biti ljepši

Nisam imao kontakte s Nenadom Bjelicom ili Igorom Jovićevićem, išao sam težim putem i ne žalim ni za čim. Sada želim povratak u Serie A, kaže Adrian Šemper

<p>Presretan sam, ovo je od samog početka bila moja želja, odmah sam rekao kako se dolaskom u Chievo ovdje želim zadržati nekoliko sezona, kaže nam<strong> Adrian Šemper </strong>(22), prvi vratar mlade hrvatske reprezentacije, a od četvrtka i službeno prvi golman talijanskog drugoligaša <strong>Chieva</strong>.</p><p>Adrian Šemper imao je trnovit put, još u svibnju 2016. godine debitirao je za prvu momčad <strong>Dinama </strong>(tada su u Maksimiru još igrali Sigali, Benković, Machado, Soudani, Pjaca...), pa na koncu na vratima 'modrih' skupio tek 12 službenih nastupa. Talentirani vratar prema je stručnjacima prebrzo 'izgorio', prema drugima nikada nije ni dobio pravu priliku. Programirana 'jedinica' morao je karijeru razvijati drugim putem, pa preko <strong>Lokomotive </strong>stigao do Italije. I Chieva...</p><p>- Tako je ispalo, ni za čim ne žalim. Da, možda je moglo sve ispasti ljepše i malo drugačije, ali sve ovo me samo ojačalo. Možda i nisam imao neki najlakši put u seniorske vode, ali sam skupljao iskustvo, a to je za mladog nogometaša od neprocijenjive važnosti. <strong>Dinamo</strong> mi je dao sve, u Dinamu sam cijeli život, ali život me odveo drugim putem, sada u Chievo.</p><p>U Italiji ste već dvije godine, jeste li tu u međuvremenu kontaktirali s <strong>Nenadom Bjelicom ili Igorom Jovićevićem</strong>?</p><p>- Ne, nisam. Iskreno, u tom je razdoblju bilo jako malo komunikacije s Dinamom, ali moja želja je bila dokazati se i ostati ovdje. Komunikacija s Dinamom se 'zahuktala' u posljednjih mjesec dana, meni su u <strong>Chievu </strong>rekli kako me, bez obzira na koronu žele što prije otkupiti, a ja sam to prenio ljudima u Maksimiru. Sve je odrađeno bez problema, u Chievu su aktivirali klauzulu, pa sam sada samo njihov igrač.</p><p>Od Dinama ste se oprostili i jednom emotivnom porukom na Instagramu...</p><p>- A jesam, baš sam napisao sve što mi je bilo na srcu. Cijeli život sam u Dinamu, taj klub me praktički odgojio. Tamo sam, bez obzira na sve, proveo mnoštvo lijepih trenutaka, stekao brojne prijatelje, Dinamo će uvijek biti moj klub. Iako su moji planovi sada malo drugačiji, sada razmišljam samo o <strong>Chievu</strong>, te sanjam povratak u Serie A.</p><p>Zanimljiva je vaša talijanska priča, prošle godine ste imali malu minutažu (branio šest utakmica u Serie A), dok ste ove sezone neizostavan član prve momčadi (27 nastupa), pa i jedna od najjačih karika Chieva u pohodu na prvoligaško društvo. I tu ste, gledajući prvenstvo i Kup, u 27 utakmica primili samo 27 golova...</p><p>- Mislim kako su u klubu baš pametno radili sa mnom, kako su me postepeno pripremili za prvog golmana Chieva. Prošle godine sam došao u <strong>Veronu</strong>, trebalo mi je vremena za prilagodbu, ali i promjenu u način rada. Mijenjao sam dio golmanske tehnike, učio jezik, morao shvatiti što me sve čeka u Italiji. I sada je sve došlo na svoje, doista uživam u Chievu, sretan sam, a sretni su i ljudi iz kluba, te navijači. Opet, lani sam u finišu sezone dobio priliku braniti u Serie A, a tu mi se sve otvorilo, tu sam i dokazao čelnicima kluba da se isplati ulagati u mene.</p><p>Kakvo je danas stanje u Serie B?</p><p>- Drugoligaška sezona se nastavlja sljedećeg tjedna, nas odmah očekuje težak dvoboj s <strong>Crotoneom</strong>. Mi smo sada osmoplasirana momčad lige, toliko ih i odlazi u playoff, borbu za viši rang. Stvarno smo mlada i kvalitetna momčad, bila bi velika šteta propustiti ovu priliku. Prije cijele situacije s koronom smo imali niz dobrih rezultata, sada tako moramo i nastaviti. Svi sanjamo Serie A, to je ipak puno veća pozornica, ali i Serie B je jedna od najtežih liga u svijetu. A tu će rijetko mladi golmani dobiti ovakvu priliku.</p><p>Kako ste vi u Veroni 'živjeli' s koronom?</p><p>- Cijelo sam vrijeme bio u <strong>Italiji</strong>, nitko od nas igrača nije imao dopuštenje za odlazak kući. Dobro sam se odmorio, ali i žestoko trenirao. Od prvog dana stanke sam kod kuće marljivo radio, sve kako bih što spremniji dočekao nastavak sezone. I tu borbu za Serie A. To je jednostavno prilika koju moramo iskoristiti - završio je <strong>Šemper</strong>.</p>