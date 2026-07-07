Senatorica iz Paragvaja opet o Mbappéu: Tužit ću ga. Već sam uhitila Ronaldinha, a i njega ću

Verbalni rat između kapetana francuske nogometne reprezentacije Kyliana Mbappéa i paragvajske senatorice Celeste Amarille dobio je novi, još bizarniji nastavak. Nakon što je nogometaš oštro osudio njezine rasističke uvrede, senatorica mu je uzvratila prijetnjom tužbom, zatražila ispriku zbog "rodnog nasilja" i upozorila ga da bi mogao završiti u zatvoru, podsjetivši ga na sudbinu slavnog Ronaldinha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Kylian Mbappé stigao u Split | Video: Čitatelj 24sata

Cijeli je slučaj, koji je prerastao u prvorazredni diplomatski i pravosudni incident, započeo nakon napete utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva u kojoj je Francuska pobijedila Paragvaj 1-0, upravo golom Mbappéa iz penala.

'Kolonizirani Kamerunac koji je sisao kokose'

Nezadovoljna porazom svoje zemlje, Celeste Amarilla, članica oporbene Liberalne radikalne stranke, na društvenim mrežama objavila je niz gnjusnih uvreda na račun francuske zvijezde. Opisala ga je kao "koloniziranog Kamerunca koji se očajnički pokušava predstaviti kao Francuz", dodavši da je "ogorčen, novopečeni bogataš, arogantan i ružan".

U jednoj od objava koje su u međuvremenu obrisane, ali su ih prenijeli svjetski mediji, napisala je: "Taj divljak nije naučio ni pisati. Umjesto majčinog mlijeka, sisao je kokosove orahe, a najobrazovanija stvorenja koja je ikad čuo bile su čimpanze".

Mbappéov odgovor bio je brz, oštar i dostojanstven. U objavi koja je dosegnula milijune ljudi, stao je u obranu ne samo sebe, već i paragvajskih nogometaša čiji je trud zasjenjen ispadom političarke.

- Gospođo Celeste Amarilla, vi ste žena vrijedna prijezira i nedostojna svoje funkcije. Vi ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tijekom cijelog natjecanja pokazivala strast i čast. Zbog vaše nepromišljenosti i otvorenog rasizma, cijeli je svijet već zaboravio put i povijesni napor koji su vaši igrači ostvarili, ustupivši mjesto nesposobnoj ženi koja stvara najgoru moguću sliku o svojoj zemlji, napisao je Mbappé, zaključivši: "Nikada neću dopustiti da ljudi poput nje slobodno šire mržnju i rasizam po svijetu".

Novi istup: Optužbe za nasilje i prijetnja zatvorom

Umjesto povlačenja, senatorica Amarilla odlučila je eskalirati sukob. U otvorenom pismu i na konferenciji za novinare, priznala je da žali zbog "jezika" koji je koristila i da je obrisala objave, ali je istovremeno optužila Mbappéa za nasilje nad ženama jer ju je nazvao "ženom vrijednom prijezira". Zatražila je od njega ispriku i zaprijetila pravnim posljedicama, povukavši nevjerojatnu paralelu.

​- Rekla bih Mbappéu da pročita moje pismo, ako zna čitati, i poručila bih mu da se pazi s Paragvajcima. Ovdje je već završio u zatvoru Ronaldinho. Neka me ne podcjenjuje, mogu ga tužiti za rodno i političko nasilje. Neka mi se ispriča, izjavila je Amarilla.

Foto: JAMES LANG

Svoj ispad opravdala je Mbappéovom "arogancijom" tijekom utakmice, pogotovo trenutkom kada se navodno nakon posljednjeg zvižduka nije rukovao s paragvajskim golmanom.

Podrška s vrha i pravosudni epilog

Reakcije na ispad paragvajske političarke stigle su s najviših razina. Vlada Paragvaja službeno se i oštro ogradila od njezinih komentara, priopćivši kako oni "ni na koji način ne predstavljaju stav vlade ili paragvajskog naroda" te su u suprotnosti s načelima poštovanja ljudskog dostojanstva.

Punu podršku svom kapetanu dao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

- Još jedan gol za Kyliana Mbappéa. Ovaj put protiv rasizma. Sva moja podrška. Kada riječi prljaju, naše vrijednosti odgovaraju: dostojanstvo, poštovanje, bratstvo.

Foto: JAMES LANG

Cijeli slučaj dobit će i sudski epilog. Francuski nogometni savez (FFF) osudio je izjave kao "potpuno odvratne i neprihvatljive", opisavši ih kao "kriminalne i za svaku osudu". Savez je potvrdio podnošenje tužbe javnom tužiteljstvu s ciljem pokretanja pravnog postupka. Pariško tužiteljstvo već je otvorilo istragu zbog sumnje u tešku javnu uvredu te poticanje na mržnju ili nasilje na temelju podrijetla.

*uz korištenje AI-ja