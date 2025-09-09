Sengun izbacio Hrvata i njegovu Poljsku s Eurobasketa triple-double učinkom za povijest

Košarkaši Turske prvi su polufinalisti Eurobasketa, oni su u četvrtfinalnom ogledu u latvijskoj Rigi bili bolji od Poljske sa 91-77 (19-19, 27-13, 19-18, 26-27).U polufinalu će Turska igrati protiv pobjednika susreta u kojem se, u utorak od 20 sati, sastaju Grčka i Litva.

Nakon posve izjednačene prve četvrtine u drugoj se Turska počela odvajati. U drugoj dionici su turski košarkaši došli do dvoznamenkaste prednosti 36-26, a odmor su dočekali uz 46-32 čime su napravili ogroman korak prema polufinalu.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Poljska, koju vodi hrvatski strateg Igor Miličić, potpuno se raspala početkom drugog dijela. U 27. minuti Turska je pobjegla na ogromnih 63-40 čime je utakmica i definitivno riješena, premda je u završnici Turska popustila i dopustila suparniku da ostvari blaži poraz.

Najbolji igrač Turske bio je Alperen Sengun koji je ostvario 'triple-double' učinak s 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Shane Larkin je ubacio 13 poena uz pet skokova i pet asistencija. Loša vijest za Tursku je ozljeda tijekom susreta Cedija Osmana.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Kod Poljske su po 19 poena postigli Jordan Loyd i Mateusz Ponitka, s tim da je potonji tome dodao po šest asistencija i šest skokova.

U srijedu se igraju preostale dvije četvrtfinalne utakmice, a sastaju se Njemačka - Slovenija i Finska - Gruzija.