Obavijesti

Sport

Komentari 0
UBACIO 42 POENA ITALIJI

Maestalni Luka Dončić oborio dva rekorda na pa izjavom 'zapalio' i razgalio Sloveniju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Maestalni Luka Dončić oborio dva rekorda na pa izjavom 'zapalio' i razgalio Sloveniju
2
Foto: Trienitz

Osim 42 ubačena poena, Dončić je protiv Italije oborio i dva rekorda. U prvom poluvremenu zabio je 30 poena, što je novi rekord EuroBasketa, a samo u prvoj četvrtini zabio je 22, što je također rekord

Luka Dončić odigrao je nevjerojatnu utakmicu u pobjedi Slovenije protiv Italije (84-77), zabivši 42 poena. Nakon dvoboja priznao je da ga muči ozljeda, ali i jednom izjavom dodatno "kupio" naklonost navijača. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

- Momci igraju odlično, bez obzira da li svi gubimo ili svi pobjeđujemo. Nema nikoga ovdje, svi smo ovdje. Svaka čast svima - započeo je nakon utakmice i dodao:

- Boli, stvarno. Moram na terapije, ali bit će super.

FIBA EuroBasket 2025: Italien - Slowenien; 07.09.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Pitali su ga nakon toga hoće li moći igrati protiv Njemačke u četvrtfinalu, a slovenski as ispalio je kao iz topa:

- I s jednom nogom i bez kuka, ako treba. 

PROŠLI U ČETVRTFINALE Slovenija u drami srušila Italiju, Dončić odigrao čudesnu partiju
Slovenija u drami srušila Italiju, Dončić odigrao čudesnu partiju

Osim 42 ubačena poena, Dončić je protiv Italije oborio i dva rekorda. U prvom poluvremenu zabio je 30 poena, što je novi rekord EuroBasketa, a samo u prvoj četvrtini zabio je 22, što je također rekord. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!
JOŠ JEDAN INCIDENT

VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!

Šef FNC-a, Dražen Forgač, udario je bivšeg borca te organizacije, Abrahama Area. Kako navode svjedoci, Forgač ga je išao ispratiti iz dvorane, ali su se navodno porječkali i počeo je sukob

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025