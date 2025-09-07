Maestalni Luka Dončić oborio dva rekorda na pa izjavom 'zapalio' i razgalio Sloveniju

Luka Dončić odigrao je nevjerojatnu utakmicu u pobjedi Slovenije protiv Italije (84-77), zabivši 42 poena. Nakon dvoboja priznao je da ga muči ozljeda, ali i jednom izjavom dodatno "kupio" naklonost navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

- Momci igraju odlično, bez obzira da li svi gubimo ili svi pobjeđujemo. Nema nikoga ovdje, svi smo ovdje. Svaka čast svima - započeo je nakon utakmice i dodao:

- Boli, stvarno. Moram na terapije, ali bit će super.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Pitali su ga nakon toga hoće li moći igrati protiv Njemačke u četvrtfinalu, a slovenski as ispalio je kao iz topa:

- I s jednom nogom i bez kuka, ako treba.

Osim 42 ubačena poena, Dončić je protiv Italije oborio i dva rekorda. U prvom poluvremenu zabio je 30 poena, što je novi rekord EuroBasketa, a samo u prvoj četvrtini zabio je 22, što je također rekord.