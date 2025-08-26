Senzacionalan posao Rijeke: Na Rujevicu stiže igrač Uniteda?!

Sve ide prema tome da će Rijeka uskoro dobiti novog vlasnika. Damir Mišković napravio je senzacionalan posao s klubom u posljednjih 13 godina, dvaput je osvojio naslov prvaka i pet puta ušao u grupnu fazu europskih natjecanja, no odlučio je kako je vrijeme da klub preuzme netko ambiciozan tko će s financijskim sredstvima odvesti Rijeku na novu razinu. A prema svemu sudeći, to bi mogao biti američki milijarder Bill Foley, vlasnik engleskog premierligaša Bournemoutha.

Foleyeva grupacija Black Knight Football prethodnih tjedana pročešljala je poslovanje Rijeke i rad akademije, napravila analizu i ustvrdila kako se u klub isplati ulagati. Navodno je dogovor postignut, čeka se samo papirologija, a da je posao pri završetku, dokazuje i dolazak napadača Daniela Williama Kwabene Adu-Adjeija (20). Iako se bliži kraj prijelaznog roka, novi vlasnici rade na ojačavanju kluba i čini se kako bi uskoro mogao doći još jedan igrač iz Premier lige.

Hrvatski prvak poslao je službenu ponudu za posudbu Ethana Williamsa, 19-godišnjeg krilnog napadača i jednog od najperspektivnijih izdanaka slavne akademije Manchester Uniteda. Vijest, koju je prvi objavio poznati sportski novinar Ben Jacobs, odjeknula je u domaćim i britanskim medijima, signalizirajući ambiciju kluba s Rujevice da osnaži svoje redove za nadolazeće izazove u domaćem prvenstvu i Europi. Podsjetimo, Riječani su osigurali minimalno jesen u Konferencijskoj ligi, a u četvrtak, u uzvratu protiv PAOK-a, imaju priliku plasirati se u Europsku ligu. Prvi susret na Rujevici završio je 1-0 za hrvatski klub.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Dok se ljetni prijelazni rok bliži kraju, uprava Manchester Uniteda nalazi se pred odlukom koja bi mogla definirati sljedeću fazu razvoja mladog talenta. S jedne strane je ostanak na Old Traffordu i borba za minute u žestokoj konkurenciji, a s druge posudba koja nudi neprocjenjivo iskustvo. Rijeka se u toj priči nameće kao izuzetno primamljiva opcija.

Ethan Williams je dinamični 19-godišnji krilni napadač koji je prošao sve uzraste Unitedove akademije nakon što je stigao iz Rochdalea kao 14-godišnjak. Smatra se jednim od nositelja generacije koja je za U-18 momčad osvojila trostruku krunu, a svoj je talent potvrdio i na europskoj sceni, postigavši tri gola u četiri nastupa u UEFA Ligi mladih.

Njegov profil opisuje ga kao polivalentnog igrača koji se najbolje snalazi na lijevom krilu, ali jednako kvalitetno može igrati i na desnoj strani. Skauti ističu njegovu sposobnost korištenja obje noge, vještinu driblinga te snažan i precizan udarac izvan šesnaesterca, a poznat je i kao dobar izvođač prekida. Prošle sezone bio je ključan igrač za omladinske momčadi Uniteda, upisavši impresivnih 17 golova i 9 asistencija, čime je pokazao da je spreman za seniorski nogomet.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Kako bi osjetio seniorski nogomet, Williams je drugu polovicu prošle sezone proveo na posudbi u Cheltenham Townu, članu engleske League Two (četvrti rang natjecanja). Tamo je u 17 nastupa postigao dva gola i zabilježio dvije asistencije, a tadašnji menadžer Michael Flynn opisao ga je kao "izvanrednog" igrača.

Upravo su te izvedbe privukle pažnju brojnih klubova. Prema izvještajima britanskih medija, Rijeka nije jedina zainteresirana za mladog napadača. Za Williamsove usluge raspituju se engleski klubovi Stockport i Blackpool, škotski Hibernian, pa čak i belgijski velikani Anderlecht i Club Brugge.