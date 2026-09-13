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BORILI SE U ZAGREBU

Sep komentirao Bilićeve riječi o Bad Blue Boysima: Kad netko to kaže, idemo vidjeti tko je slab!

Piše Luka Tunjić,
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Sep komentirao Bilićeve riječi o Bad Blue Boysima: Kad netko to kaže, idemo vidjeti tko je slab!
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Zagreb: Službeno vaganje uoči borilačkog spektakla FNC 33 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Sep je na ceremonijalno vaganje došao sa šalom Bad Blue Boysa oko vrata, a ogrnuo se istim šalom i nakon pobjede u Areni Zagreb.

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Jedna od najatraktivnijih borbi večeri na FNC 33 priredbi u Zagrebu bila je ona u poluteškoj kategoriji između hrvatskih boksača Hrvoja Sepa i Ante Bilića. Sep je slavio jednoglasnom odlukom sudaca (28-25 puta tri), a ova je borba privukla posebnu pozornost zbog napetosti između boraca koja je poslužila kao uvertira u njihov meč.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hatef Moeil - Darko Stošić Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hatef Moeil - Darko Stošić Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hatef Moeil - Darko Stošić
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naime, tjedan uoči borbe obilježile su Bilićeve provokacije. Najprije je rekao na konferenciji da će "prebiti Sepa kao mačku, kao što je Torcida prebila Boyse", misleći na sukob koji se u svibnju 2025. dogodio na splitskim Pujankama. 

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sep je na ceremonijalno vaganje došao sa šalom Bad Blue Boysa oko vrata, a ogrnuo se istim šalom i nakon pobjede u Areni Zagreb.  Nakon svega Sep je čestitao protivniku na sjajnoj borbi te ga opisao kao sjajnog borca, a onda je za Index dao svoj komentar o Bilićevim provokacijama.

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- Naravno da sam bio motiviran (nakon Bilićevih provokacija, op. a.). Kad ti netko kaže da si loš ili slab, da nisi dovoljno dobar kao on ili da nisi dovoljno muško, idemo vidjeti tko je dovoljno muško. Idemo vidjeti tko je jači, tko je spreman proći sve te teške situacije. To su zapravo situacije koje me motiviraju. Pravi je ratnik, pružio je dobar meč. Zaplesali smo dobro, da tako kažem - poručio je Sep.

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