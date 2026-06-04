Serena se vraća profesionalnom tenisu! Evo s kime će zaigrati

Nekoliko dana nakon što je Amerikanka Serena Williams (44) najavila povratak profesionalnom tenisu, otkriveno je kako će na WTA turniru u Queen's Clubu igrati u konkurenciji parova zajedno s Kanađankom Victoriom Mboko. Otprije se znalo da se vraća na teniske terene, ali sad je potvrđeno da će igrati s tinejdžericom iz Kanade.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Vlasnica 23 Grand Slamova nije se natjecala od US Opena 2022. godine, a zajedno s Mboko dobile su pozivnicu za nastup na turniru.

- Kraljica se vratila. Čast mi je dijeliti teren s jednom od najvećih sportašica svih vremena ovog tjedna. Još sam uzbuđenija što ćemo zajedno igrati u parovima, napisala je 19-godišnja Mboko na društvenim mrežama.

Foto: Reba Saldanha

Williams je tijekom karijere osvojila 73 WTA naslova, a čak 186 tjedana zaredom je provela na na vrhu ljestvice, što je najduži niz u povijesti WTA. U parovima je osvojila 23 turnira pri čemu 14 Grand Slam naslova zajedno sa sestrom Venus.

- Queen's Club se čini kao savršeno mjesto za početak ovog sljedećeg poglavlja, rekla je Serena Williams u ponedjeljak u objavi s turnira.