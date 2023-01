Šesti FNC-ov amaterski turnir: Nova prilika za početak uspona

Fight Nation Championship pružio je priliku mnogim regionalnim MMA borcima da krenu u uspon svoje karijere prvo kroz temelje postavljene na amaterskim turnirima, zatim na poluprofesionalnoj razini te za mnoge prvim profesionalnim mečom u finalu 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige, a kruna tog početka je i nastup na velikoj sceni u kavezu FNC-a. Sad je na redu šesto izdanje amaterskog turnira koji je na rasporedu 4. veljače u novoj dvorani zagrebačkog American Top Teama.

Dok su na prošlim turnirima mogli nastupati borci s jednom profi borbom, ovaj je put organizacija odlučila kako će priliku dobiti samo oni borci koji nemaju profesionalni nastup, a stariji su od 18 godina. Borbe će se održati u sedam kategorija - bantamu (-61.2 kg), perolakoj (-65.8 kg), lakoj (-70.3 kg), velter (-77.1 kg), srednjoj (-83.9 kg), poluteškoj (-93.0 kg) i teškoj (-120.2 kg) uz pola kilograma tolerancije na službenom vaganju.

Prijave traju do kraja siječnja, a sve informacije o tome možete dobiti na preko društvenih mreža organizacije. Na ovom smo turniru u prijašnjim izdanjima gledali neke od boraca koji su se odličnim nastupima probili sve do profesionalnih mečeva u kavezu FNC-a poput braće Tomislava i Ivana Sičaje, pulske nade Erika Pletikosa, ali i mnoge borce koji su postali amaterski MMA reprezentativci Hrvatske te će predstavljati domovinu na nadolazećem svjetskom amaterskom MMA prvenstvu koje će se od 11. do 18. veljače održati u Beogradu.

Foto: 24sata.hr

Bit će to i prilika da borci osjete ne samo kavez, već i to kako je nastupati kad te tisuće ljudi prate u izravnom prijenosu koji ćete moći pratiti ekskluzivno na YouTube kanalu 24sata.

