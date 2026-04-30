SPREMA SE TRANSFER?

Sezona iz snova! Krizmanić nakon senzacije u finalu Kupa privukao Panathinaikos i Ruse

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Velika Gorica: Gorica pobijedila Hajduk 1:0, Banić obranio penal Livaji u zadnjim sekundama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema procjeni Transfermarkta bivši stoper Gorice trenutačno vrijedi oko milijun eura, a ugovor za OFI veže ga do ljeta 2028. godine

Krešimir Krizmanić (25) iza sebe ima sezonu iz snova u Grčkoj. Hrvatski stoper bio je jedan od ključnih igrača OFI-ja, koji je priredio senzaciju osvajanjem Kupa pobjedom 3-2 protiv favoriziranog PAOK-a u finalu.

Branič je prošlog ljeta stigao na Kretu kao slobodan igrač nakon čak 175 nastupa za Goricu, a vrlo brzo nametnuo se kao standardan član prve postave. U debitantskoj sezoni ima 32 nastupa i jednu asistenciju te redovitu punu minutažu, uključujući i svih 120 minuta u finalu Kupa.

Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo. Prema informacijama koje donosi insajder Rudy Galetti, za Krizmanića interes pokazuju Panathinaikos, Levski Sofija te ruski prvoligaši Lokomotiv Moskva i Krasnodar. Riječ je o klubovima koji bi mu mogli osigurati najveći transfer u dosadašnjoj karijeri.

Krizmanić ima ugovor s OFI-jem do ljeta 2028. godine, što grčkom klubu daje dobru pregovaračku poziciju u slučaju konkretnih ponuda. Prema procjeni Transfermarkta njegova vrijednost trenutačno iznosi oko milijun eura, no nakon ovakve sezone jasno je da bi potencijalna odšteta mogla dodatno porasti.

