Prema procjeni Transfermarkta bivši stoper Gorice trenutačno vrijedi oko milijun eura, a ugovor za OFI veže ga do ljeta 2028. godine
Sezona iz snova! Krizmanić nakon senzacije u finalu Kupa privukao Panathinaikos i Ruse
Krešimir Krizmanić (25) iza sebe ima sezonu iz snova u Grčkoj. Hrvatski stoper bio je jedan od ključnih igrača OFI-ja, koji je priredio senzaciju osvajanjem Kupa pobjedom 3-2 protiv favoriziranog PAOK-a u finalu.
Branič je prošlog ljeta stigao na Kretu kao slobodan igrač nakon čak 175 nastupa za Goricu, a vrlo brzo nametnuo se kao standardan član prve postave. U debitantskoj sezoni ima 32 nastupa i jednu asistenciju te redovitu punu minutažu, uključujući i svih 120 minuta u finalu Kupa.
Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo. Prema informacijama koje donosi insajder Rudy Galetti, za Krizmanića interes pokazuju Panathinaikos, Levski Sofija te ruski prvoligaši Lokomotiv Moskva i Krasnodar. Riječ je o klubovima koji bi mu mogli osigurati najveći transfer u dosadašnjoj karijeri.
Krizmanić ima ugovor s OFI-jem do ljeta 2028. godine, što grčkom klubu daje dobru pregovaračku poziciju u slučaju konkretnih ponuda. Prema procjeni Transfermarkta njegova vrijednost trenutačno iznosi oko milijun eura, no nakon ovakve sezone jasno je da bi potencijalna odšteta mogla dodatno porasti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+