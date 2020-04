Shaqovo veliko srce: Platio je pogreb za poginulog dječaka...

U karijeri je zaradio gotovo 300 milijuna dolara samo od loptanja pod obručima, ali, više od svega, nekad je važnije zaraditi simpatije drugih ljudi zbog dobrih djela.

A Shaquille O'Neal već ih je učinio dosta i čini ih i dalje svakom prilikom. Posljednjih je dana legendarni centar i četverostruki NBA prvak barem malo olakšao teške dane obitelji Batiste iz Louisiane koja je izgubila 11-godišnjeg sina Keshona u automobilskoj nesreći.

Keshon i godinu dana stariji dječak smrtno su stradali na stražnjem sjedištu kada je vozilo sletjelo u jarak i zabilo se u drvo. Osiguranje je pokrilo troškove jednog pogreba, ali ne i Keshnova. Dok nije uskočio Shaq.

Prije njega pokrenuli su i akciju za prikupljanje sredstava, a onda je za sve iz medija, i preko svog prijatelja Phila Conrada, čuo i saznao Shaq.

- Nazvao me i pitao kako da dođe do obitelji. Rekao sam mu da su skupili 3000 dolara, ali i dalje nedovoljno. Potom je on poslao novac i napisao sam ček - otkrio je umirovljeni policajac.

O'Neal je još prije cijelog desetljeća platio troškove pogreba petogodišnje djevojčice koja je bila oteta i ubijena, zatim za 13-godišnjaka iz Georgie koji je nesretno sam sebe ubio pištoljem, a prošlog prosinca i za sedmogodišnjakinju iz Teksasa koja je upucana dok se vozila s majkom i tri sestre. Sve, nažalost, mučne priče.