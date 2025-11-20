Sharbini: Hajduk ima kompleks Rijeke, to se vidi već u tunelu

Ovog se vikenda nastavlja Hrvatska nogometna liga, a u prvom derbiju nakon reprezentativne stanke snage će odmjeriti aktualni prvak Rijeka i Hajduk, koji je trenutačno lider HNL-a. Ipak, atmosfere su znatno drugačije u taboru ova dva kluba uoči Jadranskog derbija na Rujevici, Splićani imaju čak 15 bodova prednosti u odnosu na prvaka, koji je ove sezone osvojio tek 14 bodova iz 13 utakmica!

Utakmicu je u razgovoru za Novi list najavio Ahmad Sharbini, koji je uz brata Anasa igrao za oba kluba. Ahmad je istaknuo kako se Riječani ne bi trebali brinuti zbog forme Hajduka, već bi trebali gledati "svoje dvorište".

- Nisu bitni oni, nego mi. Rijeka to zna bolje nego itko, već generacijama unazad. Nije to neka znanost. Pa gotovo ih redovito pobjeđujemo. I doma i vani. Oni su u dobroj formi, imaju dobru momčad, vraća im se Livaja, prvi su… Dakle čeka nas težak posao, ali mislim da na kraju neće biti problema za Rijeku - rekao je Sharbini i istaknuo kako u derbiju nema favorita, ali i da je Rijeka godinama "crna mačka" Hajduku...

- Hajduk ima kompleks Rijeke i Rujevice. I to govorim uz poštovanje prema tom klubu u koji sam prešao iz Rijeke i spoznao njegovu veličinu. Osjetila je to još moja generacija, a otkad je počela Miškovićeva era, sve se još višestruko pojačalo. Vidi im se po govoru tijela, već u tunelu. Dakle, dobri su i zasluženo prvi, jako su opasan protivnik, ali ne vjerujem da Splićani mogu preživjeti punu Rujevicu.

Sharbini je prošlog ljeta objesio "kopačke o klin". Ima 41 godinu, a posljednje dane igračke karijere proveo je u Omišlju. Sad je sportski direktor istog kluba, a povremeno i komentira utakmice s Rujevice kao sukomentator za lokalni radio.

Rekao je kako ne želi da Mišković proda kluba.

- Svi su uletjeli u neku euforiju, a ja sam samo šutio. Jer po meni ne bi bilo dobro da Mišković proda klub! Ne znamo mi što imamo, često je to tako s tim posebnim, velikim ljudima. Ne cijenimo im koliko trebamo dok ih imamo. A možemo samo biti sretni, ponosni i prezadovoljni što je baš on predsjednik. Veliko je pitanje je što bi bilo kad bi netko drugi to preuzeo. Neka Miškovića što duže tu, nek’ on vuče konce - rekao je.