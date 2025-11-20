Rijeka i Livaja ne vole se javno! Može li Garcia iskoristiti fokus Armade na kapetana Hajduka?

Pitanje koje zanima sve navijače Hajduka je hoće li se Marko Livaja vratiti u postavu za subotnji jadranski derbi na Rujevici? Što se tiče Livajinog zdravstvenog stanja sve je u redu, ozljedu zadnje lože je zaliječio a mučnina koju je nedavno osjetio i zbog koje je propustio jedan trening je također stvar prošlosti. Zapreka dakle nema, Livaja normalno trenira i konkurira za nastup na Rujevici.

Što se tiče njegove forme, to je pitanje na koje odgovor može dati samo trener Gonzalo Garcia, na kome je i zadatak sastavljanja momčadi od igrača koji su u najboljoj formi, ali i odgovornost za postignute rezultate. Hajduk je najbližem pratitelju na prvenstvenoj ljestvici Dinamu pobjegao za četiri a Rijeci na ogromnih 15 bodova i domaća će momčad zasigurno učiniti sve da u izravnom ogledu tu prednost pokuša smanjiti, s Livajom u postavi ili bez njega, posve je svejedno.

Ali ako je Hajduk već u pravoj formi, ako igra dobro i niže pobjede i bez Livaje, zašto je onda on toliko važan? Stvar je u tome da Livaja nije samo najbolji igrač, strijelac i asistent Hajduka godinama, već i u tome u tome što je Livaja posebno inspiriran protiv Rijeke, protiv koje u pravilu igra najbolje.

Rijeku i Hajduk dijeli rivalitet koji se posebno razbuktao u zadnjih petnaestak godina. Zanimljivo se podsjetiti da je upravo Hajduk spasio Rijeku od stečaja kupivši od njih braću Sharbini za 2.8 milijuna eura, nakon čega je na scenu stupio Damir Mišković. Izlobirali su Riječani u HNS-u da se prvaku Druge lige Dugopolju ne izda licenca za Prvu ligu, čime je Rijeka i formalno osigurala opstanak u elitnom društvu koje se u sezoni 2012./'13 sezone skraćivalo sa 16 na 12 klubova...

Rijeka se tako spasila crnog scenarija i pod Miškovićevim vodstvom, obilato potpomognuta posuđenim igračima Dinama treba i to kazati, digla iz pepela. Izgradili su stadion, prošli privatizaciju, i malo po malo počeli postizati puno bolje rezultate od Hajduka. Prometnuli su se u drugi klub po ostvarenim rezultatima, osvojili su dva prvenstva i pet Kupova, redovito igrali Europu, dok je Hajduk u istom razdoblju osvojio svega tri Kupa.

Što se tiče Livaje i njegove uloge u rivalitetu s Rijekom, tu su se stvari Livajinim povratkom za Hajduk mijenjale nabolje. Livaja je postao prava crvena krpa za navijače Rijeke, ne samo tijekom utakmica.. Riječani mu lijepe uvredljive naljepnice po gradu, vrijeđali su ga na treningu reprezentacije i na finalu Kupa protiv Šibenika koje se igralo na Rujevici, redovito mu pjevaju "Umri Livaja" na stadionu i privatnim zabavama koje nemaju veze s nogometom... Ni Livaja njima ne ostaje dužan, svaki gol Rijeci, pogotovo na Rujevici posebno burno proslavlja, na Poljudu je Armadi na uvrede odgovorio "srednjakom"...

Livaja i Rijeka ne vole se javno, a sve je to posljedica onoga što se događalo na terenu. Statistika kaže da je Livaja u dresu Hajduka protiv Rijeke odigrao 19 utakmica, upisao devet pobjeda, tri remija i sedam poraza, zabio osam golova i podijelio pet asistencija te zaradio pet žutih kartona. Na Rujevici je još učinkovitiji, od sedam utakmica upisao je četiri pobjede i remi, zabio četiri gola i podijelio jednu asistenciju, s tim da je oba susreta koja je propustio Hajduk izgubio.

Livaja je dakle važan igrač za Hajduk, ali pogotovo je važan u ogledima s Rijekom na Rujevici, gdje je i učinkovit, ali je i gnjev domaćih navijača usmjeren gotovo isključivo na njega, što ostatku momčadi olakšava posao. Hoće li se isto ponoviti i u subotu, hoće li Garcia posegnuti za Livajom od prve minute ili će ustrajati na motoričnoj momčadi sa Šegom u špici te Rebićem i Almenom na bokovima, koja mu je i donijela zadnje pobjede, saznat ćemo vjerojatno tek sat i pol prije početka derbija na Rujevici. Ali za trenera Hajduka je svakako dobro to što će i tu opciju imati na raspolaganju...