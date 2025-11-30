Obavijesti

Sport

NITKO JOJ NIJE BLIZU

Shiffrin brutalno dominirala u slalomu i nastavila savršeni niz, druga vožnja bila bez Hrvatica

Piše Luka Tunjić,
Shiffrin brutalno dominirala u slalomu i nastavila savršeni niz, druga vožnja bila bez Hrvatica
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Mikaela Shiffrin nezaustavljiva! Treći slalom, treća pobjeda u sezoni. Konkurencija daleko iza nje. Ostavila ozljede u prošlosti, dominira na stazi i nemilosrdno skija prema Globusu

Amerikanka Mikaela Shiffrin slavila je na trećem slalomu sezone u Copper Mountainu u Coloradu (SAD). Shiffrin je nemilosrdno pomela konkurenciju, slavila je sa 1,57 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranu Njemicu Lenu Duerr i 1,85 sekundi u odnosu na trećeplasiranu Albanku Laru Colturi. Podsjetimo, Zrinka Ljutić odustala je u prvoj vožnji, dok se Leona Popović nije kvalificirala za drugu vožnju.

Samo je još četvrtoplasirana Wendy Holdener bila unutar dvije sekunde zaostatka za Shiffrin, koja je ovime nastavila dominantan početak sezone. Slavila je u sva tri slaloma (Levi, Gurgl, Copper Mountain), i to u brutalnoj dominaciji, čak i za njezine standarde. Naime, u Leviju je slavila s čak 1,66 sekundi prednosti, a 2,57 sekundi zaostatka, koliko je kasnila Njemica Emma Aicher, bilo je "dovoljno" za treće mjesto!

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

I u Gurglu je Shiffrin pobijedila s 1,21 sekundi prednosti, a na domaćem je tlu samo potvrdila dominaciju i poslala jasnu poruku kako je ozljede, koje su obilježile njezine posljednje dvije sezone, ostavila iza sebe. Iako još uvijek ne pokazuje svoje najbolje skijanje u veleslalomu, gdje je bila četvrta i 14. ove sezone, Amerikanka je vodeća u ukupnom poretku sa 368 bodova.

- Bilo je nevjerojatno. Povezala sam se sa stazom i bilo je predivno skijati. Vidjela sam da su sve skijašice dale svoj maksimum, tako da sam morala i ja. Pripreme za iduću utrku? Uh, moram se odmoriti. Mislim da su svi na ovoj stazi baš umorni i da jedva čekaju mali odmor - rekla je nakon utrke za Eurosport.

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

U slalomu Shiffrin ima 80 bodova prednosti u odnosu na Colturi, dok je Lena Duerr treća sa 166 bodova. Šest skijašica imaju preko 100 osvojenih bodova, a Zrinka Ljutić nije dobro započela obranu Globusa. Dodajmo kako je za Shiffrin ovo bila čak 104. pobjeda u karijeri.

Otvorila je sezonu solidnim šestim mjestom u Leviju, ali je odustala iz posljednje dvije utrke. Ipak, sezona je još na početku, pred nama je još sedam slaloma, a sljedeći je 16. prosinca u Courchevelu, koji nam je u lijepom sjećanju, s obzirom na to da je tamo Zrinka u siječnju ostvarila treću pobjedu karijere. 

