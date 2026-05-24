Siguran sam, samo je Jakirović vjerovao da Hull može u elitu!

Kad je Sergej Jakirović prošlog lipnja preuzeo Hull City, reakcije među navijačima bile su prilično mlake. Još jedno nepoznato ime, još jedno imenovanje koje je mnogima izgledalo kao posljedica povezanosti vlasnika kluba s turskom Süper Ligom. Samo nekoliko dana nakon njegova dolaska u Istočni Yorkshire, Hull je završio pod transfernim embargom i mogao je dovoditi isključivo slobodne igrače i one na posudbu.

Malo tko je tad vjerovao da klub čeka išta osim još jedne teške i iscrpljujuće sezone, pogotovo nakon što je Hull prethodne godine ostanak u Championshipu osigurao tek posljednjeg dana prvenstva. No Jakirović je uspio ostvariti nezamislivo. Pametnim potezima na tržištu, poput dovođenja napadača Olija McBurnieja, ali još više stvaranjem snažnog zajedništva i pobjedničkog duha unutar svlačionice, pretvorio je Hull u jedno od najvećih iznenađenja sezone.

“Tigrovi" su tijekom cijele godine bili pri vrhu ljestvice, a unatoč kriznom razdoblju u završnici prvenstva, plasman u doigravanje izborili su pobjedom protiv Norwicha u posljednjem kolu osnovnog dijela sezone. Ključni trenutak njihove sezone zbio se u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja protiv Millwalla. Gostovanje na The Denu već desetljećima slovi kao jedno od najneugodnijih u engleskom nogometu, stadion na kojem protivnici često pokleknu pod pritiskom atmosfere.

No te večeri Hull je odigrao možda i najveću gostujuću utakmicu sezone. Golovima McBurnieja i posuđenog Joea Gelhardta, "tigrovi" su utišali istočni London i otvorili vrata snu o Premier ligi. Za navijače koji su tog ponedjeljka bili na tribinama bila je to noć koja će živjeti zauvijek. Što god donijela sljedeća sezona, a budimo realni, Premier liga bit će surov izazov za Hull, Sergej Jakirović već je upisao svoje ime u klupsku povijest. Donio je promociju u koju na početku sezone gotovo nitko nije vjerovao. 