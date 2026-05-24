Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKO PRIZNANJE

Siguran sam, samo je Jakirović vjerovao da Hull može u elitu!

Piše Chris Dawkes,
Čitanje članka: 1 min
Siguran sam, samo je Jakirović vjerovao da Hull može u elitu!
2
Foto: Mato Galić/24sata

O nevjerojatnom uspjehu Sergeja Jakirovića i samo za 24sata piše ugledni sportski izvjestitelj i televizijski voditelj ITV Yorkshirea, čovjek koji godinama prati Hull City...

Admiral

Kad je Sergej Jakirović prošlog lipnja preuzeo Hull City, reakcije među navijačima bile su prilično mlake. Još jedno nepoznato ime, još jedno imenovanje koje je mnogima izgledalo kao posljedica povezanosti vlasnika kluba s turskom Süper Ligom. Samo nekoliko dana nakon njegova dolaska u Istočni Yorkshire, Hull je završio pod transfernim embargom i mogao je dovoditi isključivo slobodne igrače i one na posudbu.

Pokretanje videa...

Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je VIDEO
Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je | Video: 24sata/pixsell

Malo tko je tad vjerovao da klub čeka išta osim još jedne teške i iscrpljujuće sezone, pogotovo nakon što je Hull prethodne godine ostanak u Championshipu osigurao tek posljednjeg dana prvenstva. No Jakirović je uspio ostvariti nezamislivo. Pametnim potezima na tržištu, poput dovođenja napadača Olija McBurnieja, ali još više stvaranjem snažnog zajedništva i pobjedničkog duha unutar svlačionice, pretvorio je Hull u jedno od najvećih iznenađenja sezone.

Hull: Navijači u gradu
Hull: Navijači u gradu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

“Tigrovi" su tijekom cijele godine bili pri vrhu ljestvice, a unatoč kriznom razdoblju u završnici prvenstva, plasman u doigravanje izborili su pobjedom protiv Norwicha u posljednjem kolu osnovnog dijela sezone. Ključni trenutak njihove sezone zbio se u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja protiv Millwalla. Gostovanje na The Denu već desetljećima slovi kao jedno od najneugodnijih u engleskom nogometu, stadion na kojem protivnici često pokleknu pod pritiskom atmosfere.

VESELO NAKON POBJEDE VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom
VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom

No te večeri Hull je odigrao možda i najveću gostujuću utakmicu sezone. Golovima McBurnieja i posuđenog Joea Gelhardta, "tigrovi" su utišali istočni London i otvorili vrata snu o Premier ligi. Za navijače koji su tog ponedjeljka bili na tribinama bila je to noć koja će živjeti zauvijek. Što god donijela sljedeća sezona, a budimo realni, Premier liga bit će surov izazov za Hull, Sergej Jakirović već je upisao svoje ime u klupsku povijest. Donio je promociju u koju na početku sezone gotovo nitko nije vjerovao. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova
POVIJESNI USPJEH

Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 1-0 'Tigrovi' su pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili plasman u Premier ligu i osvojili 260 milijuna eura! U 95. minuti nakon greške Brynna zabio je McBurnie
Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda
KOMENTAR S WEMBLEYJA

Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda

HULL - MIDDLESBROUGH 1-0 McBurnie je poentirao za pobjedu i plasman u elitni rang engleskog nogometa. A prije samo nekoliko mjeseci Jakiroviću i društvu predviđali su sigurno ispadanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026