Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVI STRIJELAC EUROPSKE LIGE

Sigurdsson ga je pozvao kao iznenađenje, a on u samo dvije utakmice u Europi zabio 24 gola

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Sigurdsson ga je pozvao kao iznenađenje, a on u samo dvije utakmice u Europi zabio 24 gola
Foto: Profimedia

Montpellier je pobijedio u Bernu 37-31 uz dva gola Zvonimira Srne. Kiel je odradio posao protiv Ostrovije s 34-21, tri gola zabio je Veron Načinović, jedan Duvnjak

Još jednu vrhunsku utakmicu odigrao je Leon Ljevar (24), Riječanin kojeg će i Dagur Sigurdsson uskoro testirati na poziciji lijevog vanjskog u reprezentaciji na nadolazećem okupljanju. Kao i u prvome kolu Europske lige, Ljevar se opet zaustavio na 12 golova, sve iz igre, ali ovaj put Slovanu nije vrijedilo za pobjedu kod Skanderborga, koji je pobijedio 34-30. Nakon dva kola Ljevar je prvi strijelac natjecanja.

Montpellier je pobijedio u Bernu 37-31 uz dva gola Zvonimira Srne. Kiel je odradio posao protiv Ostrovije s 34-21, tri gola zabio je Veron Načinović, jedan Duvnjak. Kriens je teško izgubio u Portu 31-44, Marin Šipić zabio je sedam golova.

EHF POTVRDIO Promjene u rukometu: Mijenja se broj momčadi u Ligi prvaka, evo kako će izgledati natjecanje
Promjene u rukometu: Mijenja se broj momčadi u Ligi prvaka, evo kako će izgledati natjecanje
REMI U ŠPANJOLSKOJ Kakav peh! Nexe ostao bez pobjede u posljednjoj sekundi
Kakav peh! Nexe ostao bez pobjede u posljednjoj sekundi

Čupićev Vardar iznenadio je u Toulouseu s 28-26, Francuzi su sljedeći protivnici Sesveta, koji mogu žaliti za skalpom protiv švedskog Kristianstada (32-32) jer su vodili 32-29 u zadnje tri minute.

- Prevladavaju osjećaji tuge i ponosa nakon ovog remija, ali uz tri-četiri obrane golmana sveli smo protivnika na 32 gola, respekt za momčad - rekao je Igor Vori.

Schaffhausen je izgubio u praznoj Banjici kod Partizana 26-29, pa je Nexe, unatoč remiju kod Ademar Leona 28-28, na vrhu ljestvice te skupine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija
PREŠUTJELI I BESKRAJNU PROVJERU

Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija

Potezanje s dvije ruke u Puli nije vidio VAR sudac, a ni pomoćna sutkinja ispred koje se to dogodilo. A u Koprivnici su zaleđe od pola metra provjeravali čak šest minuta bez službenog objašnjenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025