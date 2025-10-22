Sigurdsson ga je pozvao kao iznenađenje, a on u samo dvije utakmice u Europi zabio 24 gola

Još jednu vrhunsku utakmicu odigrao je Leon Ljevar (24), Riječanin kojeg će i Dagur Sigurdsson uskoro testirati na poziciji lijevog vanjskog u reprezentaciji na nadolazećem okupljanju. Kao i u prvome kolu Europske lige, Ljevar se opet zaustavio na 12 golova, sve iz igre, ali ovaj put Slovanu nije vrijedilo za pobjedu kod Skanderborga, koji je pobijedio 34-30. Nakon dva kola Ljevar je prvi strijelac natjecanja.

Montpellier je pobijedio u Bernu 37-31 uz dva gola Zvonimira Srne. Kiel je odradio posao protiv Ostrovije s 34-21, tri gola zabio je Veron Načinović, jedan Duvnjak. Kriens je teško izgubio u Portu 31-44, Marin Šipić zabio je sedam golova.

Čupićev Vardar iznenadio je u Toulouseu s 28-26, Francuzi su sljedeći protivnici Sesveta, koji mogu žaliti za skalpom protiv švedskog Kristianstada (32-32) jer su vodili 32-29 u zadnje tri minute.

- Prevladavaju osjećaji tuge i ponosa nakon ovog remija, ali uz tri-četiri obrane golmana sveli smo protivnika na 32 gola, respekt za momčad - rekao je Igor Vori.

Schaffhausen je izgubio u praznoj Banjici kod Partizana 26-29, pa je Nexe, unatoč remiju kod Ademar Leona 28-28, na vrhu ljestvice te skupine.