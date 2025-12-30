Sigurdsson konačno otkrio popis za Euro! Nema junaka četvrtfinala protiv Mađarske

Dugo je trajalo jer takve su bile okolnosti, ali konačno i Hrvatska zna s kim će Dagur Sigurdsson na "prave" pripreme za Europsko prvenstvo (15. siječnja - 1. veljače). Petodnevni uvodni dio u Poreču bio je prilika za mlađe, neki su se pokazali i našli na popisu za glavni dio, koji počinje 2. siječnja u Prelogu.

Na njemu će Sigurdsson imati 22 igrača, najvažnija je vijest da neće biti Marina Šipića, čije koljeno još nije spremno za napore i na prvu napadačku opciju na crti za Euro nećemo vjerojatno računati, makar, dogodi li se malo čudo, može uskočiti u svakom trenutku, ali to nije realno nakon dva mjeseca terapija i neigranja. Dobra je vijest što će svi drugi, čini se, biti OK, počevši od upitnih Klarice, Lučina, Srne.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Po pozicijama to ide ovako: Kuzmanoviću i Mandiću na golu se kao treći priključuje Dino Slavić, koji je nakon sjajne izvedbe protiv Sj. Makedonije kupio mjesto ispred Matije Špikića. Na krilima su sigurni Mandić i Jelinić, odnosno Glavaš i Šoštarić. Srni i Lučinu na lijevoj strani priključuju se Ljevar i Ćeško, kojeg protiv Makedonaca nismo vidjeli, kao ni Lučina. Na sredini su Cindrić i Pavlović, desno Martinović, Maraš i Klarica, ali i drugi Martinović, Patrik, kojemu će ovo biti novost. Na crti se Šimiću i Načinoviću priključuje debitant Zlatko Raužan, Šušnja i Mamić ljudi su za obranu.

Na Euro će 20 igrača, dakle, dvojica će otpasti, a po četvorica za svaku utakmicu za koju se može prijaviti 16 igrača. U Prelogu će reprezentacija boraviti do 8. siječnja, potom je selidba u Zagreb, gdje igramo protiv Njemačke u Areni, a tri dana kasnije "uzvrat" u Hannoveru u završnoj provjeri pred put u Švedsku, gdje turnir otvaramo 17. siječnja protiv Gruzije u Malmöu. Dva dana kasnije slijedi Nizozemska pa "finale" skupine sa Švedskom.

- Zadovoljan sam s prvim dijelom priprema, pokazali smo dobar timski duh, odradili dobru utakmicu protiv Makedonije i radujemo se petku i novom okupljanju, a neki poput Slavića, Raužana i Ljevara nastavljaju s nama. Provjerit ćemo stanje igrače, ali dobro je što nema novih ozljeda i nadam se da će ostati tako - poručio je izbornik.

Golmani: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila: Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti: Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski: Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem), Ivano Pavlović (Zagreb)

Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)