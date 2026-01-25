Sigurdsson: Martinović mi je sam rekao da želi nastupiti!

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je protiv Švicarske (28-24) nastavila borbu za polufinale Europskog prvenstva. Izbornik Dagur Sigurdsson podijelio je svoja razmišljanja nakon utakmice.

- Zadovoljni smo zbog pobjede protiv dobre momčadi. Poštujemo Švicarsku, teško je igrati protiv njih. Odlučili smo se za 6-0 obranu, dobro krenuli, ali napad nije bio dobar. No, kasnije smo se vratili, kontrolirali utakmicu, svježi igrači su nam dali energiju, kapetan je dao doprinos, dobra pobjeda za nas - započeo je za RTL i nastavio:

- Ne mislim da je rezultat (pobjeda Islanda, op. a.) utjecao na nas, koncentrirani smo bili na našu utakmicu. Fokus je samo na našoj sljedećoj utakmici. Znali smo da je nakon poraza od Švedske svaka utakmica finale. Fokus je na Sloveniji.

Ivan Martinović ušao je na parket unatoč ozljedi zbog koje je njegov nastup bio pod znakom pitanja.

- Mislio sam da neće igrati za vrijeme ručka, ali kasnije mi je rekao da želi igrati. Nisam mu dao da starta od prve minute, ali kasnije je snažno ušao u utakmicu. Važno ga je imati u momčadi i zbog drugih igrača - zaključio je izbornik nakon utakmice.

Hrvatska u idućem kolu igra protiv Slovenije, a nakon toga ju čeka Mađarska.