Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZBORNIK RUKOMETAŠA

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Sigurdsson nakon remija protiv Švicarske: Odigrali su bolje od nas. Golmani nisu imali dan...
4
Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija remizirala je sa Švicarskom 35-35 u Osijek u prijateljskoj utakmici, a izbornik Dagur Sigurdsson smatra da je rezultat realan. 

- Mislim da je Švicarska zaslužila ovaj remi. Odigrali su bolju utakmicu nego mi. Imali smo problema, vratari nisu imali dobar dan i bilo je teško. Previše pogrešaka u prvom poluvremenu - rekao je pa istaknuo da je zadovoljan ovim ciklusom.

- Zadovoljan sam s obje utakmice. Isprobali smo puno igrača, rotirali momčad i sveukupno sam vrlo zadovoljan ovim okupljanjem. Ovo je bio prvi susret nakon bronce i još smo bili malo u slavljeničkom raspoloženju, ali bilo je lijepo ponovno biti zajedno. Igrali smo dvije dobre utakmice protiv Švicarske koja se priprema za kvalifikacije. Atmosfera je bila odlična, prvi put sam ovdje i bilo je lijepo uz ovakvu podršku - kaže Sigurdsson. 

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatsku u svibnju čekaju prijateljske utakmice protiv Švedske, a Sigurdsson je istaknuo važnost tih dvoboja. 

- Prvu utakmicu igramo u Hrvatskoj, drugu u Švedskoj. Izgubili smo od njih na Europskom prvenstvu i sada im želimo uzvratiti. 

Filip Glavaš žali za propuštenom pobjedom. 

- Žao nam je što nismo pobijedili. Htjeli smo, ali nismo bili dovoljno koncentrirani u nekim situacijama i nismo uspjeli prelomiti utakmicu. Svaka čast publici, lijepo su nas ispratili i bila nam je čast igrati. Probali smo neke nove stvari i idemo dalje s optimizmom - rekao je nakon utakmice. 

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Leon Šušnja pohvalio je atmosferu u Osijeku. 

- Znali smo da će druga utakmica biti teža i tako je i bilo. Moramo vidjeti gdje smo griješili, ali bila je dobra utakmica za gledati i atmosfera je bila super. Izbornik je rotirao i dao priliku svima, vidjeli smo što treba popraviti, posebno u obrani - rekao je i dodao:

- Nismo ni mi pomogli vratarima, pa je njima bilo teže. Kad mi igramo bolje, lakše je i njima. Atmosfera je bila sjajna od prve minute i uvijek je gušt igrati ovdje - zaključio je. 

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iduće okupljanje je u svibnju, a Hrvatska će odmjeriti snage sa Švedskom. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Oženio se predsjednik HNS-a! I prvi čovjek Uefe došao na feštu
FOTO: SLAVLJE U ZAGREBU

Oženio se predsjednik HNS-a! I prvi čovjek Uefe došao na feštu

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, oženio je Niku Perenčević. Par je u petak imao svadbu, a uzvanici su se pridružili na fešti u zagrebačkom hotelu Westin. Među poznatim licima uočeni su Stipe Pletikosa, Zlatko Mateša, a i predsjednik Uefe, Aleksander Čeferin
FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece
OSVOJILA JE KUSTIĆA

FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece

Nika Perenčević, kći tajkuna, udala se za Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Vjenčali su se u petak u Zagrebu, a brojna poznata lica iz hrvatskog sporta i javnog života prisustvovali su njihovoj velikoj večeri u zagrebačkom hotelu Westin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026