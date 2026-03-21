Sigurdsson nakon remija protiv Švicarske: Odigrali su bolje od nas. Golmani nisu imali dan...

Hrvatska rukometna reprezentacija remizirala je sa Švicarskom 35-35 u Osijek u prijateljskoj utakmici, a izbornik Dagur Sigurdsson smatra da je rezultat realan.

- Mislim da je Švicarska zaslužila ovaj remi. Odigrali su bolju utakmicu nego mi. Imali smo problema, vratari nisu imali dobar dan i bilo je teško. Previše pogrešaka u prvom poluvremenu - rekao je pa istaknuo da je zadovoljan ovim ciklusom.

- Zadovoljan sam s obje utakmice. Isprobali smo puno igrača, rotirali momčad i sveukupno sam vrlo zadovoljan ovim okupljanjem. Ovo je bio prvi susret nakon bronce i još smo bili malo u slavljeničkom raspoloženju, ali bilo je lijepo ponovno biti zajedno. Igrali smo dvije dobre utakmice protiv Švicarske koja se priprema za kvalifikacije. Atmosfera je bila odlična, prvi put sam ovdje i bilo je lijepo uz ovakvu podršku - kaže Sigurdsson.

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatsku u svibnju čekaju prijateljske utakmice protiv Švedske, a Sigurdsson je istaknuo važnost tih dvoboja.

- Prvu utakmicu igramo u Hrvatskoj, drugu u Švedskoj. Izgubili smo od njih na Europskom prvenstvu i sada im želimo uzvratiti.

Filip Glavaš žali za propuštenom pobjedom.

- Žao nam je što nismo pobijedili. Htjeli smo, ali nismo bili dovoljno koncentrirani u nekim situacijama i nismo uspjeli prelomiti utakmicu. Svaka čast publici, lijepo su nas ispratili i bila nam je čast igrati. Probali smo neke nove stvari i idemo dalje s optimizmom - rekao je nakon utakmice.

Leon Šušnja pohvalio je atmosferu u Osijeku.

- Znali smo da će druga utakmica biti teža i tako je i bilo. Moramo vidjeti gdje smo griješili, ali bila je dobra utakmica za gledati i atmosfera je bila super. Izbornik je rotirao i dao priliku svima, vidjeli smo što treba popraviti, posebno u obrani - rekao je i dodao:

- Nismo ni mi pomogli vratarima, pa je njima bilo teže. Kad mi igramo bolje, lakše je i njima. Atmosfera je bila sjajna od prve minute i uvijek je gušt igrati ovdje - zaključio je.

Iduće okupljanje je u svibnju, a Hrvatska će odmjeriti snage sa Švedskom.