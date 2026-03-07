Silvio Marić: Dinamo će slaviti u derbiju. Drago Gabrić: Marko Livaja će biti junak utakmice!

Na Gripama se održao humanitarni derbi veterana Hajduka i Dinama. Sav prihod od ulaznica namijenjen je kupnji uređaja za magnetsku rezonancu za onkološki odjel KBC Split. Ovu inicijativu podržali su brojne legende poput Alena Bokšića, Ivana Gudelja, Velimira Zajeca i Silvija Marića koji su odmjerili snage na parketu. Utakmica je završila pobjedom Hajduka 3-1, a ovo je također bila uvertira za sutrašnji derbi na Poljudu.

- Ovo je lijepa humanitarna akcija i uvertira za sutrašnji derbi. Zahvalio bih veteranima Hajduka i Dinama, upravi Hajduka i sponzorima koji su našli vremena da organiziraju jednu ovako lijepu utakmicu. Izuzetno smo sretni što smo došli i podržali akciju, a sutra nas čeka prekrasan derbi. Danas je rezultat bio u drugom planu - rekao je bivši igrač Dinama Silvio Marić.

- Čeka nas teška utakmica i pun Poljud. Imamo sedam bodova prednosti tako da će Hajduk krenuti na sve ili ništa. Mislim da bi Dinamo mogao pobijediti sutra - zaključio je.

Split: Dobrotvorna utakmica veterani Hajduka i Dinama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na utakmici je bio i Drago Gabrić, sin bivšeg golmana Hajduka Tončija Gabrića.

- Došli smo u mlađem sastavu, pokazali smo da smo spremniji i kvalitetniji. Nadam se da će takav biti i Hajduk sutra, željniji pobjede i na kraju doći do pobjede. Hajduk je u jednoj silaznoj putanji, uvijek se može izvući iz svih negativnih rezultata koji su se nažalost zaredali. Siguran sam da će svi dati sve od sebe, hoće li ih Bog nagraditi s pobjedom, ja se nadam da hoće. Mislim da će junak susreta biti Marko Livaja iako nije među početnih 11.

Nekadašnji igrač 'modrih' i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Pivarić zahvalio se na gostoprimstvu u Splitu.

- Za mene je ovo skroz druga priča, mislim na dolazak u Split. Prvi put da nije pritisak, ali bilo je lijepo vidjeti stare kolege i odigrati utakmicu. Bilo je žustro, mislim da su gledatelji imali što za vidjeti i da je bilo zabavno i zanimljivo. Hvala na gostoprimstvu i vidimo se sljedećeg puta.

Split: Dobrotvorna utakmica veterani Hajduka i Dinama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Dinamo nas je nedavno ugostio u Zagrebu, mi danas njih u Splitu. Mislim da je najvažnije što smo se okupili zbog humanitarne svrhe i svi smo zadovoljni. Sutra kao i uvijek očekujemo pobjedu - bio je jasan Ivan Strinić.

Bivši golman Hajduka Vladimir Balić nakon utakmice je izjavio:

- Sigurno je čast svima nama što smo dio ove humanitarne akcije i nadam se da će ova sredstva pomoći u onome što je bio osnovni cilj. Drago mi je što smo bili ovdje, a to je naša obaveza. Pokazali smo da sa sučevim zviždukom završava ovaj humanitarni dio, a počinje onaj sportski. Čestitam igračima Dinama koji su dali sve od sebe, ali nisu uspjeli pobijediti - rekao je pa se osvrnuo na sutrašnji derbi:

- Sutra očekujemo da Hajduk igra napadački. Vidjeti stare rivale na parketu budi trenutke u kojemu smo tugovali i pobjeđivali prvenstva, bilo ih je lijepo vidjeti. Nadam se da je publika uživala i vidjelo ono što je uvijek krasilo Hajduk, a to je borba.

- Snage za obrane dobio sam iznutra, ja sam davno 2009. prestao igrati, ali kada igrate u dresu Hajduka tada postajete druga osoba i to mi sutra očekujemo. Svaki derbi koji smo pobijedili pamtim po sreći naših navijača, ali i svaki koji smo izgubili. Međutim, to je sastavni dio sporta. Prognoza za sutra je 2-1 za Hajduk - zaključio je Balić.