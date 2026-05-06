TEŠKO SE MIRI S PORAZOM

Simeone o suđenju: Vidjeli smo svi situaciju, ali to nije izgovor

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Paul Childs

Najveću priliku u završnici propustio je Alexander Sørloth, koji nije uspio zahvatiti loptu u izglednoj situaciji, čime je nestala i posljednja nada

Trener Atlético Madrida Diego Simeone nakon poraza od Arsenala i ispadanja u polufinalu Lige prvaka nije tražio alibije. Jasno je priznao da je londonska momčad zaslužila prolaz.

- Ako smo ispali, to je zato što je protivnik zaslužio proći. Iskoristili su veliku priliku u prvom poluvremenu i napravili razliku. Miran sam i zadovoljan onim što smo pokazali - rekao je Simeone pa dodao:

- Nismo bili dovoljno konkretni u situacijama koje smo imali. U drugom dijelu smo se podigli, bilo je trenutaka kada je sve moglo otići na našu stranu, ali nije. Dali smo sve od sebe i moramo prihvatiti gdje smo sada. Ponosan sam na igrače i navijače. Htjeli smo biti konkurentni i to smo uspjeli, iako nismo osvojili ništa.

Na pitanje o sudačkim odlukama ostao je suzdržan:

- Neću ulaziti u to. Svi smo vidjeli situaciju, ali ne želim tražiti izgovore.

Atlético je tako završio europski put u Londonu, u sezoni u kojoj je ponovno nadmašio očekivanja. U uzvratu protiv Arsenala španjolska momčad dugo se držala ravnopravnom i kontrolirala utakmicu, ali presudio je jedan detalj u završnici prvog poluvremena. Bukayo Saka iskoristio je jedinu pravu pogrešku obrane i zabio pogodak koji je odlučio dvoboj. Do tog trenutka Arsenal nije uputio udarac u okvir, a Atlético je discipliniranom igrom zatvarao sve prilaze golu.

VIDEO Ludnica na kraju susreta Arsenal - Atletico. Simeone je nasrnuo na bivšeg suradnika...

U nastavku su gosti pokušali odgovoriti, imali su nekoliko situacija preko Juliána Álvareza i Antoinea Griezmanna, ali nisu bili dovoljno precizni. Jan Oblak držao je momčad u igri, dok je Simeone pokušavao promjenama okrenuti ritam utakmice. Ipak, kako je vrijeme odmicalo, postajalo je jasno da Atlético ima volju, ali nema dovoljno kvalitete u završnici da napravi potpuni preokret.

Najveću priliku u završnici propustio je Alexander Sørloth, koji nije uspio zahvatiti loptu u izglednoj situaciji, čime je nestala i posljednja nada. Arsenal je mirno priveo utakmicu kraju i izborio finale, dok je Atlético ostao na korak do još jednog velikog rezultata.

