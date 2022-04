Šimićev bratić zagrizao u tenis, Caktaš gledao, a rukometna diva navijala protiv muža?!

Instrumentar sam u kirurškoj sali u bolnici Sv. Duh, otkrio nam je Dario Večerić (36), osvajač turnira u najjačoj konkurenciji.

- Završio sam međunarodne odnose i diplomaciju u SAD-u i vlasnik sam hotela u Sisku - to je životna priča Matea Perkovića (30), koji je slavio u konkurenciji igrača koji se nisu na nekoj višoj razini bavili tenisom.

Takvo je, miješano društvo svih uzrasta i zanimanja Silvio Marić, nekadašnji Dinamov as, spojio u ljubavi prema tenisu. Na najvećem turniru rekreativaca u Hrvatskoj Stars Open Touru. Domaćin treće stanice bio je Osijek. S nekim svojim ljubimcima i favoritima, poput trenera golmana u NK Osijeku Silvija Čavline. I premda je njihov trener Čavlina, uz glasno bodrenje ostatka Bjeličina stožera (Nino Bule, Rene Poms), ispao u petak, i u subotu je došla jaka Osijekova nogometna delegacija. Mijo Caktaš, Marin Leovac i Ante Erceg uživali su u odličnom tenisu.

Bivši nogometni sudac, sad dopredsjednik Sudačke komisije, Vlado Svilokos pobijedio je prvi meč, uz dosjetke publike "može i bez VAR-a", a potom je predao Mediću.

- Koljeno me već dugo boli, ne mogu više - kukao je.

U konkurenciji single do polufinala je došao Filip Medić, jedini teniski izdanak velike sportske obitelji. Njemu je, naime, Dario Šimić ujak, Roko Šimić bratić, a brat mu Jakov Medić ponajbolji je nogometaš njemačke 2. lige i na pragu je ulaska u Bundesligu sa St. Paulijem.

- Žao mi što nisam tenis i ranije počeo učiti, super je. Nogomet sam, naravno, igrao, probao sam u Dinamu, Kustošiji, ali nisam bio uporan kao brat - govorio je Filip ponosno nabrajajući bratovu statistiku i analizirajući rasplet 2. Bundeslige do kraja.

Meč Dumbovića i Sabionija neki su proglasili finalem prije finala, odvjetnik Mate Matić pilićevski je savjetovao i umirivao Sabionija, ali prvi nositelj pro single konkurencije Dumbović ipak je pobijedio. No, nije otišao daleko kako se nadao...

- Imamo senzaciju! - uskliknuo je Silvio Marić nakon što je Daren Pučar najprije izbacio Lešinu, a potom i Dumbovića. Ali ni on nije dospio do finala.

Od bivših nogometaša najdalje je došao Igor Musa. Pa da razriješimo onda tu dvojbu: Tko je najbolji tenisač među nogometašima? Većina govori da je to Igor Bišćan, ali...

- S Bišćanom sam odigrao nekoliko mečeva i uspjeh je bio podjednak. A on sad ne igra toliko puno otkako je postao izbornik mlade reprezentacije, dok ja igram stalno - znakovito nam je objasnio Musa, koji je došao do polufinala i u single pro i među pro parovima.

- Tenis sam zavolio još dok sam igrao nogomet, ali nemaš toliko vremena igrati. I onda sam na Cipru živio odmah kraj teniskih terena i počeo igrati non-stop, u svakoj pauzi između treninga. Samo, nikad nisam imao trenera.

Rekli bi mnogi: I ne treba mu. Nekadašnji ljubimac navijača Hajduka i Rijeke živi u Mostaru, igra i ligu i turnire po BiH i Hrvatskoj. I, dakako, pomno prati HNL.

- Za Hajduk sam, ali ipak mi se čini da je Dinamo najbliže naslovu.

Goran Ljubojević došao je do četvrtfinala pro single i parova. Gdje su njega i Jakelića izbacile - cure! No, da ne bi bilo zabune, djevojke su došle do finala, gdje su tek u super tie breaku pokleknule od Bušljete i Langa. One su Zagrepčanke Mirjam Šiljić i Tina Tomić.

- Vrlo mlade, s 18 godina, završile smo karijeru. Igrale smo na dosta ozbiljnoj razini, ali smo prekinule zbog financija. I bacile se u trenerske vode. S obzirom na to da smo igrale dosta ozbiljno i natjecale se, imamo turnirskog iskustva, možemo s muškarcima na teren. Da smo rekreativke, to bi bilo puno teže, ali s obzirom na to da smo mi bivše igračice, a oni rekreativci, možemo pružiti otpor, čak i pobijediti. Manjak je cura jer neke su se okrenule majčinstvu, neke drugom poslu, a mi smo uporne. Malo je i trenerica, iako bismo baš voljele da skupimo grupu cura i igramo i neku ligu i na turnirima... Trenerski kruh? Krvav, haha! Radimo i s djecom i s rekreativcima i s natjecateljima, uz svoj redovni posao - rekle su djevojke.

Njihov prvi meč došla je pogledati i jedna naša slavna sportašica. Naša ponajbolja rukometašica svih vremena Andreja Kobetić (djevojački Penezić) došla je navij...., odnosno gledati svoga supruga.

- Ma ne navija ona za njega nego za cure! - dobacivali su iz publike, na što se Andreja samo nasmijala.

Osim Mirjam i Tine, među gotovo 180 natjecatelja bila je još samo jedna djevojka, Ana Marija Medić. Ona je igrala u paru s Brankom Kraljevićem, vlasnikom Optike Kraljević, koji je uživao u teniskim ćakulama.

- Kasno sam počeo baviti se sportom pa mi rezultat nije toliko važan. Uživam, baš je zabavno.

Bilo je i lomljenja reketa i sjajnih poteza, čak i poena kroz noge, ali najviše dobre zabave. Koja tenisače čeka i za mjesec dana u Lošinju, kamo se seli Marićeva karavana.

A dotad, poredak nakon tri turnira sasvim se zagužvao...

Najčitaniji članci